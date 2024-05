OM : Trois joueurs écartés, Gasset balance tout

Hugo Chirossel

Pour la campagne européenne de l’OM, Jean-Louis Gasset n’a pas pu compter sur trois de ses joueurs, Pape Gueye, Jean Onana et Ulisses Garcia. Les trois joueurs n’avaient pas été inscrits sur la liste UEFA de Marseille, un point sur lequel s’est exprimé le technicien français ce mardi en conférence de presse.

Nommé entraîneur de l’OM en février dernier, Jean-Louis Gasset a souvent dû composer avec de nombreuses blessures au sein de son effectif. Le technicien français a en plus dû se passer de Jean Onana, Pape Gueye et Ulisses Garcia en Ligue Europa, eux qui n’avaient pas été inscrits sur la liste UEFA de Marseille.

« Les joueurs sont conscients que nous, on y est pour rien »

« Les joueurs sont conscients que nous, on y est pour rien. Le fait qu’ils ne soient pas inscrits sur la liste. On a continué à les entraîner, on a fait des oppositions avec l’équipe réserve pour maintenir le rythme, même si on sait qu’il n’y a que la compétition qui donne ce rythme », a expliqué Jean-Louis Gasset ce mardi en conférence de presse.

« Je les ai toujours concernés »