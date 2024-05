Vente OM - Arabie Saoudite : Il confirme en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Journaliste pour RMC, Fred Hermel a fait allusion à l'intérêt des Saoudiens pour l'OM. Selon lui, le PIF convoite bien l'équipe marseillaise, dirigée depuis 2016 par un Frank McCourt, qui se fait discret depuis plusieurs mois. Malgré son absence, son entourage confirme qu'il n'a pas l'intention de passer la main à de nouveaux investisseurs.

La vente OM s'est invitée dans un débat entre Fred Hermel et Roland Courbis, deux visages emblématiques de RMC . Invités sur BFM TV , les journalistes discutaient du départ de Kylian Mbappé lorsque le sujet OM a été évoqué par l'ancien coach.

L'intérêt de l'Arabie Saoudite confirmé

« J’aimerais avoir les Qataris du côté de Marseille » a confié Roland Courbis sur le plateau de la chaîne d'information. Ce à quoi Fred Hermel a répondu : « Peut-être qu’un jour, tu auras les Saoudiens puisqu’ils sont intéressés par le club. »

Mercato - OM : L’Arabie Saoudite débarque pour Aubameyang ! https://t.co/Vx0C7DUEqU pic.twitter.com/IbIRqvZUFc — le10sport (@le10sport) May 13, 2024

Le clan McCourt dément