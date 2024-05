Un joueur de l'OM annonce un départ

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse pour la dernière fois de la saison, Pau Lopez en a profité pour faire un bilan, remerciant notamment Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset. D'ailleurs, le portier de l'OM confirme que la saison prochaine, le club phocéen passera à un autre projet, avec donc un autre entraîneur.

Dimanche, la Ligue 1 se conclura avec une dernière journée qui sera principalement animée par la course à l'Europe. Le RC Lens et l'OL se disputent la 6e place, que l'OM peut également rêver décrocher en cas de miracle. Quoi qu'il en soit, la saison sera globalement ratée, et il faudra tout recommencer la saison prochaine avec l'arrivée d'un nouveau coach pour remplacer Jean-Louis Gasset. Une situation commentée par Pau Lopez.

«Il faut remercier Gasset»

« Avant de parler de Gasset, il faut remercier Gattuso pour ce qu'il a fait à l'OM. Il a essayé de faire les choses bien, de changer les mentalités des joueurs. Il a tout donné. Je voulais parler de lui aussi parce que je l'apprécie beaucoup. Après Brest, il ne savait plus ce qu'il pouvait faire là. Pour le coach actuel, c'est un peu la même chose, il faut le remercier, il est arrivé il est venu et il a changé les mentalités. Il est allé en demi-finale de coupe d'Europe. Mais il est triste parce qu'on n'a pas réussi ce qu'il voulait faire. Il a toujours le respect du vestiaire. Il faut penser aussi à ce qu'il s'est passé cette saison. On a eu trois coachs...Et le résultat a toujours été le même à la fin. Le club devra prendre des décisions pour la saison prochaine », assure le gardien de but de l'OM en conférence de presse.

«On verra le nouveau coach qui va arriver»