OM : La femme d’un joueur craque et règle ses comptes !

Thomas Bourseau

Jonathan Clauss n’a pas réalisé une saison pleine avec l’OM et a même été ouvertement critiqué par ses dirigeants dont Mehdi Benatia. Pour autant, Didier Deschamps lui a fait confiance en le sélectionnant pour l’Euro avec l’équipe de France. Une annonce qui a fait chavirer de bonheur le principal intéressé jeudi soir, en engendrant une vague de mauvaises ondes de la part de certains suiveurs de l’OM sur les réseaux sociaux. Sa compagne Pauline a poussé un coup de gueule.

Jeudi soir, aux alentours de 20h30, Didier Deschamps dévoilait une liste élargie de 25 joueurs qui prendront part à l’Euro en Allemagne pour y défendre les couleurs de l’équipe de France du 14 juin au 14 juillet dernier. À l’automne 2022, Jonathan Clauss apprenait sa non-sélection pour la Coupe du monde, mais cette fois-ci, Deschamps n’a pas mis de côté le latéral droit de l’OM, pour le plus grand bonheur du principal intéressé.

Jonathan Clauss exulte pour l’Euro, sa femme filme tout !

Dans une vidéo publiée par sa compagne sur les réseaux sociaux, Jonathan Clauss a exulté à l’annonce de son nom par le sélectionneur Didier Deschamps. « Oui ! Voilà ! Je suis le premier. Voilà la photo. Yes haha ! » . Cette joie absolument pas dissimulée par le défenseur de l’OM, moins de 24 heures après la défaite des siens à Reims qui a quasiment mis un terme aux espoirs de l’Olympique de Marseille pour la Ligue Europa Conférence la saison prochaine, n’a pas été bien reçue par une partie des supporters marseillais sur les réseaux sociaux. Certains espèrent même que Jonathan Clauss sera touché par une blessure afin de l’empêcher de participer à l’Euro.

« 89´ TERRIBLE ! Jonathan Clauss va sortir sur civière, son genou semble gravement touché et sa participation à l’Euro est plus que incertaine »pic.twitter.com/vCTjYG5dYO https://t.co/lY1rS3U6eV — 🇸🇳 (@domstoujours) May 16, 2024

«Les gens qui veulent continuer à être méchants, souhaiter les croisés, etc… Grand bien vous fasse»