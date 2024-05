Mercato : Il attend la réponse de l’OM pour son départ !

Thomas Bourseau

Du côté de l’OM, le changement c’est sans doute maintenant. Le mercato estival arrive à grands pas et le club phocéen a de grandes chances de ne pas être européen la saison prochaine. Ce qui engendrerait un gros chamboulement en coulisses et notamment dans le vestiaire. Pau Lopez s’y prépare et a fait une grande annonce en conférence de presse sur sa situation personnelle.

L’OM n’a plus son destin en mains depuis sa défaite sur le pelouse du Stade de Reims mercredi soir (1-0). Il faudra dimanche soir à 21h lors du multiplex de la 34ème et ultime journée de Ligue 1 que le RC Lens et l’OL fassent tous deux un faux pas et que l’Olympique de Marseille s’impose au Havre pour que le groupe de Jean-Louis Gasset ait une infime chance de participer à la Ligue Europa Conférence la saison prochaine. Pour sa part, l’entraîneur intérimaire qu’est Gasset a annoncé qu’il partira à la retraite cet été.

«Après une saison comme ça, il faut écouter le club»

Pour ce qui est du groupe marseillais, il se pourrait que de multiples changements soient opérés au cours de l’intersaison. Gardien de but titulaire, Pau Lopez sait que son avenir n’est pas assuré dans la cité phocéenne. Lors de son passage en conférence de presse ce vendredi, l’Espagnol a dévoilé un rendez-vous avec son compatriote et président de l’OM en la personne de Pablo Longoria à ce sujet. « Je vais parler avec le président et mon agent à la fin de la saison. J'ai envie de continuer, mais il faut être honnête et après une saison comme ça, il faut écouter le club. Il faut assumer ce qu'on a fait ».

«Je ne vais pas rester là si le club ne veut pas que je reste»