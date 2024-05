Mercato : «C’est terrible», Gasset fait paniquer l’OM

La rédaction

Jean-Louis Gasset s’apprête à rendre son tablier. Dimanche, l’entraîneur de l’OM dirigera son dernier match à la tête de l’équipe phocéenne, à peine quatre mois après son arrivée. L’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire n’est pas réellement parvenu à faire sortir la tête l’eau à Marseille, qui ne jouera très probablement pas de compétition européenne la saison prochaine. En conférence de presse avant d’affronter le Havre dimanche, le technicien de 70 ans a fait un drôle de constat quant à deux de ses joueurs.

La calvaire touche à sa fin pour l’OM et ses supporters. Huitièmes en Ligue 1, les Phocéens ont quasiment dit adieu à l’Europe pour la saison prochaine. Si quelques rayons de soleil ont traversé les nuages durant cette saison cauchemardesque, notamment la qualification en demi-finale d’Europa League, les coups d’éclats ont été trop peu nombreux pour camoufler l’étendue des dégâts. Pour sa dernière conférence de presse avec le costume d’entraîneur des pensionnaires du Vélodrome, Jean-Louis Gasset s’est exprimé sur deux recrues olympiennes : Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye.

«Un recrutement comme ça, c’est pour l’avenir»

Face aux journalistes, Jean-Louis Gasset a pris la parole et donné son avis sur Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, arrivés l’été dernier à l’OM. L’homme de 70 ans s’est d’abord montré encourageant par rapport à ses deux attaquants : « Quand vous faites un recrutement comme ça (Sarr et Ndiaye), c'est pour l'avenir. La saison a été très difficile. C'est terrible pour les joueurs, mais rien n'est fait, ils ont de la qualité. On peut envisager deux ou trois possibilités quand on a des joueurs comme ça sous contrat. »

«Est-ce qu'ils ont le charisme et le caractère […] c'est une autre histoire»