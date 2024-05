Mercato : L'OM va faire le ménage, c'est imminent !

Amadou Diawara

Après avoir vécu une saison très mouvementée, l'OM va renouveler totalement son organigramme. En effet, plusieurs départs sont déjà actés à Marseille. D'une part, Jean-Louis Gasset et son staff vont changer d'air après le duel face au Havre ce dimanche soir. D'autre part, Stéphane Tessier et d'autres collaborateurs devraient également prendre la porte.

A la fin de la dernière saison, Igor Tudor a fui l'OM. Pour le remplacer, Pablo Longoria a décidé de faire confiance à Marcelino. Toutefois, le technicien espagnol a également pris ses jambes à son cou prématurément (en septembre), et ce, à la suite d'un clash entre la direction de l'OM et des ultras. Alors qu'il a remplacé Marcelino, Gennaro Gattuso n'a pas fait long feu non plus à Marseille. En effet, l'Italien a été remplacé par Jean-Louis Gasset avant la fin de son cinquième mois à l'OM.

Gasset et son staff vont quitter l'OM

Arrivé à l'OM pour jouer le rôle d'entraineur intérimaire, Jean-Louis Gasset est engagé jusqu'au 30 juin. Ainsi, à en croire L'Equipe , le coach français de 70 ans va quitter le Vélodrome après le dernier match de Ligue 1 de la saison, programmé ce dimanche soir contre Le Havre. Et son staff va également partir.

Mercato : Un entraîneur recale l'OM ! https://t.co/cjVdmCMkZS pic.twitter.com/L3VnYr7DjH — le10sport (@le10sport) May 17, 2024

Tessier et ses proches collaborateurs vont partir