Un joueur de l’OM critiqué, sa compagne pousse un coup de gueule

Thibault Morlain

Appelé par Didier Deschamps pour disputer l’Euro avec l’équipe de France, Jonathan Clauss n’a pas caché sa joie. Mais voilà que ce bonheur diffusé sur les réseaux sociaux n’a pas été du goût des supporters de l’OM, qui ont alors vivement critiqué le joueur olympien. C’est alors que la compagne de Clauss est montée au créneau pour pousser un coup de gueule.

Absent lors de la Coupe du monde 2022, Jonathan Clauss sera cette fois bel et bien avec l’équipe de France pour jouer l’Euro 2024. En effet, le joueur de l’OM figure dans la liste de Didier Deschamps annoncée ce jeudi soir. Et suite à l’annonce, on a pu voir sur les réseaux sociaux une vidéo où Clauss faisait part de sa joie d’être appelé avec les Bleus. De quoi toutefois crisper plus d’un supporter de l’OM compte tenu de la situation actuelle du club phocéen, qui pourrait ne pas disputer de Coupe d’Europe la saison prochaine. Les critiques sont alors tombées contre Jonathan Clauss, qui peut toutefois compter sur le soutien de sa compagne.



« Personne ne s’est jamais économisé sur le terrain »

Ce vendredi, la compagne de Jonathan Clauss a pris la parole pour réagir aux multiples critiques à l’encontre du joueur de l’OM, heureux d’être appelé en équipe de France. Sur Instagram , en story, elle a alors posté le message suivant : « Les gens qui veulent continuer à être méchants, souhaiter les croisés, etc… Grand bien vous fasse ! La saison de l’OM a certes été compliquée, personne n’a dit le contraire. Tout le monde a une part de responsabilité dans cette année éprouvante et remplie de rebondissements (faut pas l’oublier) mais ce qui est sûr c’est que personne ne s’est jamais économisé sur le terrain ».

« Soyez intelligents et faites la part des choses »