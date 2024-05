MMA : Toujours en colère contre l’arbitre Mark Goddard, Doumbè fait une demande particulière

Florian Barré

Bientôt de retour dans un octogone, Cédric Doumbè a toujours sa défaite contre Baysangur Chamsoudinov en travers de la gorge. Pour preuve, lors du Media Day du Bellator, le Franco-Camerounais a évoqué l’arrêt prématuré de son combat du 7 mars dernier. Et il en veut toujours à l’arbitre Mark Goddard qui avait déclaré « The Best » inapte à poursuivre à cause d’une écharde.

Le 17 mai, Cédric Doumbè combattra à l’Accor Arena pour le Bellator Paris. Initialement opposé à Derek Anderson, il fera finalement face à Jaleel Willis. De nouveau devant ses fans pour l’évènement, l’occasion est immanquable pour le natif de Douala qui, en cas de défaite, perdrait sans doute toute crédibilité auprès de l’organisation et du public français. Une crédibilité déjà entachée depuis sa défaite face à Baysangur Chamsoudinov en raison d’une épine coincée dans son pied.

« Je ne l’aime plus »

Par ailleurs, cette défaite Doumbè ne l’accepte toujours pas. Selon lui, l’arbitre du combat contre Baki n’aurait pas dû stopper l’affrontement. Aujourd’hui encore, The Best en veut à Mark Goddard : « J’appréciais Mark Goddard (l’arbitre du PFL Paris), avant le combat contre Baki. Je ne l’aime plus. Si je peux choisir, je demanderai au bellator que mon combat ne soit pas arbitré par lui » a-t-il déclaré, remonté.

Doumbè en co-main event

Quoi qu’il en soit, avec Mark Goddard ou non, le combat aura bien lieu entre Doumbè (5-1) et Willis (16-5). Un choc qui se fera en -79 kg plutôt qu’en -77 kg. Les deux hommes seront opposés en fin de soirée, lors du co-main event du « Bellator Champions Series Paris ». Le combat principal se fera entre Patchy Mix (19-1) et Magomed Magomedov (16-1) pour la ceinture des poids coqs.