OM : Marseille a fait capoter un énorme deal au PSG !

C’est l’un des gros imbroglio de ce derniers jours en Ligue 1. En effet, l’entreprise Pernod-Ricard avait annoncé un partenariat jusqu’en 2028 avec le PSG, ce qui a fait grandement réagir du côté de Marseille. A tel point que l’entreprise a publié un communiqué pour renoncer à ce deal.

Ces derniers jours, le PSG a annoncé un nouveau partenariat qui a rapidement fait parler. Et pour cause, le deal est passé avec l'entreprise marseillaise Pernod Ricard. « Le Paris Saint-Germain annonce son partenariat avec Pernod Ricard. Ce nouveau partenariat mondial est le premier du genre pour Pernod Ricard, qui mettre en valeur l’intégralité du catalogue de marque premium du Groupe […] Pernod Ricard devient désormais un partenaire officiel mondial et sera le seul fournisseur de champagne et de spiritueux du club, avec des droits de visibilité et de communication dédiés ainsi que des expériences sur mesure », révélait le club de la capitale par le biais d'un communiqué.

Marseille s'embrase après l'accord entre le PSG et Pernod Ricard

Une situation qui a créé la colère des Marseillais qui ont même lancé un hashtag #boycottPernodRicard sur les réseaux sociaux. « C’est un coup de couteau dans le dos, ni plus ni moins. Ma vie s’effondre. Ma relation fusionnelle (sic) avec cette boisson se termine ici », peut-on par exemple lire su X. Par conséquent, Pernod Ricard n'a pas tardé à réagir.

Pernod Ricard renonce

Par le biais d'un communiqué de son président-directeur Général Alexandre Ricard, le groupe Pernod-Ricard a annoncé qu'il renonçait au partenariat avec le PSG : « J’ai pris cette décision pour le Groupe et en entendant ceux qui en font le succès, dont nos collaborateurs en France, nos clients et nos actionnaires, au premier rang desquels ma famille. Cela fait plus de 90 ans que l’histoire de Ricard se confond avec Marseille qui l’a vu naître, grandir et l’inspirer. Et ce lien est plus fort que tout. C’est donc une décision qui vient du coeur que je prends aujourd’hui. Je suis certain que les personnes ayant travaillé sur ce projet comprendront mon choix. Pernod Ricard continuera fièrement à revendiquer ses origines et la sincérité des liens qui unissent nos marques à leurs communautés ».