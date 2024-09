Coup dur annoncé, une recrue du PSG va en profiter ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coup dur pour Vitinha. Dans la forme de sa vie, le joueur du PSG a été touché à la cheville lors de la rencontre entre le Portugal et la Croatie. Forfait pour le match face à l'Ecosse, le milieu de terrain pourrait être remplacé par Palhinha (Bayern Munich) ou alors Ruben Neves, recruté par la formation parisienne cet été.

Luis Enrique doit faire la grimace durant cette trêve internationale. Le coach du PSG a vu Warren Zaïre-Emery et Vitinha rentrer au bercail pour cause de blessure. Le premier souffre d’une lésion au mollet gauche et a déclaré forfait pour le match face à la Belgique. Quant à Vitinha, il souffre de la cheville comme l’a confié Roberto Martinez.

Vitinha est out

« Compte tenu de ses qualités, il mérite de figurer sur la liste du Ballon d’Or. Il est certain qu’il ne jouera pas contre l’Écosse. Il a un problème à la cheville et nous allons l’évaluer dans les prochaines 24 à 48 heures car des tests médicaux doivent être effectués. » avait confié le sélectionneur du Portugal après la victoire face à la Croatie.

« Nous avons beaucoup d'options »

Pour le remplacer, le technicien pourrait faire confiance à Palhinha ou alors à Ruben Neves, qui vient tout juste de signer pour le PSG. « Nous avons beaucoup d'options. João Neves est entré en jeu en seconde période, mais Palhinha est très important » a déclaré Roberto Martinez en conférence de presse. Réponse ce dimanche soir.