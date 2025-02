PSG - «Exceptionnel» : Le transfert à 50M€ qui le fait halluciner !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l'été 2023, le PSG avait totalement chamboulé son effectif, lâchant notamment 50M€ pour attirer Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone. Et après une première saison convaincante, l'ancien Rennais s'est cette fois-ci imposé comme le leader de l'attaque parisienne dans un rôle inédit de numéro 9. De quoi impressionner son ancien coach Julien Stephan.

Depuis le début de l'année, Ousmane Dembélé marche sur l'eau. Meilleur buteur européen en 2025, l'ancien du FC Barcelone reste même sur deux triplés consécutifs à Stuttgart (4-1) et à Brest (5-2). Une métamorphose impressionnante alors que jusque-là, Dembélé était juste défaillant à la finition. Le choix de Luis Enrique de l'aligner en numéro 9 porte donc ses fruites. Et Julien Stéphan, son ancien entraîneur avec les U19 et en réserve à Rennes, se dit très impressionné par celui que le PSG avait recruté pour 50M€ en 2023.

Dembélé en numéro 9 ? Une décision audacieuse de Luis Enrique qui pourrait bien changer la donne au PSG ! ⚽

➡️ https://t.co/z93nhxf10v pic.twitter.com/enc6Pnhpmo — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) February 3, 2025

Stéphan impressionné par Dembélé

« C'est exceptionnel. Je ne suis pas surpris, mais impressionné par la transformation dans la surface et son calme pour marquer. Il met des buts dans des registres différents, ceux où il termine dans des positions aisées, puis ceux où il élimine et marque. Je suis impressionné par la diversité de sa réussite », note l'ancien coach du Stade Rennais dans les colonnes de L'EQUIPE, avant d'en rajouter une couche.

«C'est exceptionnel»

« Avec cette confiance, je l'imaginais réussir ce qu'il fait. L'association de la confiance et la gestion de ses émotions font qu'il a des statistiques hors norme. Le fait de jouer dans l'axe influe sur sa lucidité devant le but parce que les courses défensives sont différentes, moins longues. Cela va l'emmener à avoir des situations favorables pour finir. Il prouve qu'on peut se bonifier avec le temps, qu'à 27 ans il continue de progresser. Mais il ne faut pas oublier qu'il a connu plusieurs longues blessures, donc moins d'entraînement pour parfaire sa gestuelle ; ça peut expliquer aussi cette situation. Je ne pense pas qu'il soit complètement fini. Il y a encore de la marge », ajoute Julien Stéphan.