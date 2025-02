Mercato - OM : Riolo annonce plusieurs transferts en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le marché des transferts ferme ses portes ce lundi soir, il va encore y avoir du mouvement à l’OM. Selon le journaliste Daniel Riolo, deux ou trois signatures devraient intervenir dans les prochaines heures. C’est ce que lui aurait confié le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria.

Après avoir officialisé l’arrivée d’Amine Gouiri vendredi, qui a fait ses débuts dimanche contre l’OL (3-2), l’OM va encore être actif en cette dernière journée du mercato hivernal. Dans l’After Foot sur RMC, émission à laquelle devrait participer Pablo Longoria ce lundi, Daniel Riolo a assuré que deux ou trois signatures devraient être bouclées.

Un gardien à 3M€ qui change tout ! Geronimo Rulli, la clé du succès de l'OM ? 🤔 https://t.co/41g720Ajji — le10sport (@le10sport) February 3, 2025

« Longoria m'a dit : demain on a deux, trois signatures »

« Pablo Longoria dans l'After demain ? Absolument, mais il a un peu de boulot. En fait, il devait venir à Paris, mais il m'a dit : demain on a deux, trois signatures. 22h, normalement il aura bouclé », a déclaré Daniel Riolo.

« Un milieu de terrain et d'un joueur derrière »

En conférence de presse après la victoire contre l’OL (3-2), Roberto De Zerbi a indiqué qu’il attendait un milieu de terrain et un défenseur : « Benatia et Longoria font très bien les choses. Ce n'est pas facile de trouver les joueurs pour nous renforcer, mais je pense qu'on a encore besoin de deux : d'un milieu de terrain et d'un joueur derrière. »