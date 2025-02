Le PSG a trouvé son nouveau leader en attaque !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain a trouvé en Ousmane Dembélé son nouveau leader d'attaque. Avec 19 buts à son actif cette saison, l'international français brille sous les ordres de Luis Enrique dans un rôle de faux numéro 9. Son ancien formateur, Julien Stéphan, salue son impact et son engagement exemplaire, véritable atout pour le PSG.

En ce début d’année 2025, le Paris Saint-Germain peut compter sur un Ousmane Dembélé en très grande forme. L’international français totalise 19 buts cette saison, son plus haut total, avec 11 réalisations sur l’année civile. Luis Enrique semble avoir trouvé la position parfaite à son joueur, placé en faux numéro 9. « Je suis bien dans mon rôle de numéro 9, reconnaissait Dembélé après son nouveau triplé à Brest. Je me dois de marquer des buts. Avant, je jouais milieu droit collé à la ligne, c’était plus difficile d’aller marquer. Il fallait dribbler 3-4 joueurs. En 9, tu n’en as plus qu’un ou alors tu n’as plus qu’à pousser le ballon. Il faut continuer. »

« Il est devenu le leader d’attaque du PSG »

Julien Stéphan se montre sous le charme du joueur formé au Stade Rennais. « Je pense qu’Ousmane est arrivé à pleine maturité. Il est devenu le leader d’attaque du PSG, le numéro 1, celui qui prend toutes les responsabilités inhérentes à un joueur majeur. Son niveau est exceptionnel en ce moment. Il allie à la fois le déséquilibre, les statistiques, et son influence sur le collectif est hors norme », salue son ancien formateur en Bretagne, interrogé par Le Parisien.

« Il envoie de merveilleux signaux aux supporters, au staff et à l’équipe »

« C’est un leader, un guide. Même dans l’attitude, je le trouve très agressif, engagé dans tout ce qu’il fait. À Brest, plus que ses trois buts, c’est son retour sur un sprint de 25 m qu’il fait en première mi-temps qui m’a le plus marqué. Il envoie de merveilleux signaux aux supporters, au staff et à l’équipe en ayant un comportement irréprochable », poursuit Julien Stéphan.