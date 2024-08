WWE : Carte, heure de diffusion, streaming légal… Un SummerSlam bouillant s’annonce !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le grand rendez-vous de l’été est arrivé pour les fans ! Ce samedi 3 août, la WWE propose SummerSlam, show historique considéré comme le deuxième plus important de l’année dans le monde du catch derrière WrestleMania. Cette 37e édition se déroulant au Cleveland Browns Stadium s’annonce particulièrement excitante, le 10 Sport vous propose tout ce qu’il y a à savoir...

Quatre mois après WrestleMania XL, la WWE propose un autre de ses rendez-vous historiques ce week-end avec SummerSlam. C’est depuis Cleveland dans l’Ohio que les stars du catch se retrouvent pour la grande fête de l’été, avec une carte de sept matches au programme. Deux affiches sont particulièrement attendues.

EXCLU : La WWE au Stade de France, « c’est possible » ! https://t.co/KYORupsiqD pic.twitter.com/6jV5pqfqaO — le10sport (@le10sport) July 31, 2024

Le grand retour de CM Punk

De retour à la WWE en novembre dernier après neuf années d’absence, CM Punk n’a pas profité longtemps de ses retrouvailles avec l’organisation reine du catch en étant freiné par une blessure au triceps dès son premier combat à la télévision lors du Royal Rumble en janvier. De quoi l’obliger à tirer un trait sur WrestleMania alors qu’une place dans le main event l’attendait. Cela ne l’a pas empêché en revanche d’apparaître à l’écran et de construire une grosse rivalité avec Drew McIntyre, à l’origine de sa blessure. A WrestleMania d’abord, puis à Raw et enfin à Glasgow lors de Clash at the Castle, CM Punk est intervenu à trois reprises pour empêcher l’Ecossais de retrouver le titre mondial, permettant à la rivalité entre les deux hommes d’apparaître comme l’une des plus chaudes de l’année. L’affrontement est fortement attendu, surtout avec la présence de Seth Rollins en tant qu’arbitre, rôle qui l’oblige à une certaine neutralité qu’il aura du mal à garder. L’incertitude est totale sur le déroulé du combat, le niveau de CM Punk et l’identité du vainqueur.

Cody Rhodes retrouve la Bloodline, et Roman Reigns ?

Dans l’ombre de son cousin Roman Reigns ces deux dernières années, Solo Sikoa s’apprête à disputer le match le plus important de sa carrière. Face à Cody Rhodes, champion depuis WrestleMania, le nouveau leader de la Bloodline tentera de réaliser ce que Roman Reigns n’a pas su faire en avril, à savoir gagner et mettre la main sur le titre suprême de la WWE. Les nombreuses références faites au Tribal Chief ces dernières semaines semblent confirmer les rumeurs de retour imminent, possiblement à la fin de cette édition 2024 de SummerSlam au terme de l’affrontement entre Cody Rhodes et Solo Sikoa qui devrait être en main event. Ce dernier s'est autoproclamé nouveau leader de la Bloodline en l’absence de Roman Reigns avec, à ses côtés, les nouveaux membres du groupe : Tama Tonga, Tonga Loa et Jacob Fatu. Une grosse bataille s’annonce au sein de la famille samoane, et celle-ci devrait démarrer dès samedi.

La carte complète de SummerSlam 2024

Undisputed WWE Championship

Cody Rhodes (c) vs. Solo Sikoa

CM Punk vs. Drew McIntyre

Seth Rollins en tant qu’arbitre spécial

World Heavyweight Championship

Damian Priest (c) vs. Gunther

WWE Women’s Championship

Bayley (c) vs. Nia Jax

Women’s World Championship

Liv Morgan (c) vs. Rhea Ripley

WWE United States Championship

Logan Paul (c) vs LA Knight

WWE Intercontinental Championship

Sami Zayn (c) vs. Bron Breakker

Où voir ‘SummerSlam 2024’ et à quelle heure ?

Le 37e SummerSlam de l’histoire aura lieu dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 août dès 1h du matin (heure française). La soirée démarrera en revanche à 22h pour un pré-show permettant aux fans de se mettre dans l’ambiance. Celui-ci sera disponible sur YouTube et le WWE Network. ‘SummerSlam 2024’ sera en revanche disponible uniquement sur la plateforme de streaming de la compagnie de catch, nécessitant un abonnement, comme pour chaque Premium Live Event. Les commentaires en français de Christophe Agius et Nadir Mohammedi seront disponibles.