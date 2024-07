Roman Reigns - WWE : Retour en vue !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le cap des 100 jours est franchi. Battu par Cody Rhodes à WrestleMania XL le 7 avril dernier pour le titre incontesté de la WWE, qu’il avait en possession depuis trois années et demie, Roman Reigns s’est éloigné des rings et des écrans dans la foulée. Le retour du ‘Tribal Chief’ est désormais attendu et devrait avoir lieu très rapidement.

100 jours. Cody Rhodes atteint en ce 16 juillet 2024 cette barre symbolique dans son parcours de champion du monde, lui qui a décroché le Graal le 7 avril dernier du côté de Philadelphie lors de WrestleMania XL. Une page de la WWE s’est tournée ce jour-là avec la fin du règne historique de Roman Reigns, champion durant 1316 jours, du jamais-vu en quarante ans. Si Cody Rhodes enchaîne depuis les apparitions, avec notamment un passage remarqué en France pour Backlash, premier show d’envergure organisé sur notre sol par l’organisation reine du catch, Roman Reigns, lui, est resté éloigné des écrans. Une longue attente pour ses fans qui pourrait prendre fin rapidement.

Roman Reigns de retour à SummerSlam, ou avant ?

A l’approche de SummerSlam, le site PWInsider livre une information importante en expliquant que l’ancien champion du monde sera de retour cet été comme les rumeurs l’indiquaient ces dernières semaines. Rien de nouveau jusqu'ici, alors qu'une apparition à la fin de SummerSlam qui aura lieu le 3 août au Cleveland Browns Stadium semble tenir la corde, à l’image du retour surprise de Brock Lesnar au terme de l’édition 2021 du plus grand show de l’été. Mais à en croire PWInsider, une autre hypothèse existe au sein de la WWE et consiste à voir le Tribal Chief réapparaître sur les écrans deux à trois semaines avant SummerSlam. Si le timing se vérifie, une chance existe de revoir Roman Reigns dès ce vendredi à Smackdown.

Le nouveau visage de la Bloodline

Le programme de retour est tout trouvé pour Roman Reigns, qui a vu sa Bloodline se fracturer en son absence. Solo Sikoa s'est autoproclamé nouveau leader avec, à ses côtés, les nouveaux membres de la Bloodline : Tama Tonga, Tonga Loa et Jacob Fatu. Jimmy Uso a quant à lui été exclu peu après WrestleMania, tandis que le mentor de Roman Reigns, Paul Heyman, a subi les foudres de la nouvelle Bloodline, s'en prenant à lui physiquement. Le main event de SummerSlam devrait voir Cody Rhodes défendre justement son titre face à Solo Sikoa, l’occasion parfaite pour Roman Reigns de pointer le bout de son nez en vue d'un affrontement entre cousins...