Bash in Berlin : Matchs à ne pas rater, streaming légal, horaire inhabituel… La WWE va faire le show en Allemagne !

Pour la troisième fois de l’année, la WWE pose ses valises en Europe pour Bash in Berlin, qui aura lieu ce samedi 31 août. Après la France en mai, c’est au tour de l’Allemagne d’organiser le premier Premium Live Event de son histoire, avec un programme alléchant pour conclure l’été. Voici ce qu’il faut retenir.

Une page s’est tournée à la WWE du côté de Cleveland au début du mois. À SummerSlam, LA Knight a mis fin au règne de Logan Paul comme champion des États-Unis, long de 173 jours. Sacrés à WrestleMania XL en avril dernier, Damian Priest, Bayley et Sami Zayn ont eux aussi dit adieu à leur ceinture, laissant place à Gunther (champion du monde), Nia Jax (championne féminine) et Bron Breakker (champion intercontinental). C’est donc un nouveau chapitre qui s’ouvre à Berlin ce samedi, pour le premier Premium Live Event de l’histoire de la WWE en Allemagne.

Gunther contre Orton, la revanche

Et Gunther entame son règne de champion du monde par une rencontre prestigieuse face à la légende Randy Orton, en quête d’un quinzième sacre. L’affiche est belle, mais pas inédite puisque les deux hommes s’étaient déjà affrontés en Arabie saoudite le 25 mai lors de la finale du tournoi King of the Ring. L’Autrichien, qui devrait bénéficier d’un soutien important à Berlin, l’avait emporté sur un tombé litigieux, gagnant ainsi la couronne en plus d’une chance pour le titre mondial à SummerSlam. Trois mois plus tard, Randy Orton a l’occasion de prendre sa revanche.

Rhodes offre une chance à Owens

Pas de polémique en revanche entre Cody Rhodes et Kevin Owens, qui s’est vu offrir une chance pour le titre par le champion en titre afin de le remercier de son soutien contre la Bloodline. Le Canadien est l’un des talents les plus titrés encore en activité mais n’a plus mis la main sur une ceinture mondiale depuis 2017. La série s’achèvera-t-elle à Berlin ? Cela semble peu probable, mais l’action promet en revanche d’être au rendez-vous sur le ring.

Où voir "WWE Bash in Berlin" ce samedi 31 août ?

Qui dit show en Europe dit horaire avantageuse pour les fans français de la WWE. Le premier ‘Bash in Berlin’ de l’histoire débutera à 20h ce samedi 31 août et sera visible sur le WWE Network, la plateforme de streaming de la compagnie. Un pré-show aura lieu une heure avant, disponible sur YouTube. Christophe Agius et Nadir Mohammedi assureront les commentaires en français.