Mercato : Une star s’annonce à l’OM !

Hugo Chirossel

En déplacement sur la pelouse du Havre dimanche soir, pour le compte de la dernière journée de Ligue 1, l’OM a ramené une victoire (1-2), sa troisième seulement à l’extérieur cette saison. Un résultat insuffisant pour qualifier le club pour une Coupe d’Europe. Une déception pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui a assuré qu’il serait là la saison prochaine.

Pour la première fois depuis 2019, l’OM ne disputera pas une Coupe d’Europe la saison prochaine. La victoire sur la pelouse du Havre dimanche soir (1-2), pour le compte de la dernière journée de Ligue 1, n’a pas été suffisante, après celle de l’OL contre Strasbourg (2-1) et le match nul du RC Lens face à Montpellier (2-2). L’OM finit donc à la huitième place au classement, une déception pour Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de son 30e but de la saison toutes compétitions confondues au Stade Océane.

« J’aurais préféré me qualifier pour l’Europe »

« C’est important de bien finir, notamment pour le coach. Il est venu dans une situation très compliquée et il a tout donné. Et puis pour toute sa carrière c’était le minimum qu’on lui devait et pour les supporters aussi », a déclaré Pierre-Emerick Aubameyang au micro de Prime Vidéo , avant de faire le bilan de sa saison. « Sur le plan personnel, tout le monde le sait, la saison n’a pas bien commencé et après le rythme est revenu, ça reste une saison honorable mais au final ça m’importe peu, j’aurais préféré me qualifier pour l’Europe . »

« Je suis là »