Mercato : L’OM annonce une révolution à venir !

La saison s’est enfin terminée pour l’Olympique de Marseille, qui ne retrouvera pas la Coupe d’Europe lors du prochain exercice après sa 8e place au classement. Alors que les crises se sont enchaînées ces derniers mois sur la Canebière, Pablo Longoria a confirmé que des changements allaient avoir lieu au sein de la formation phocéenne.

La victoire obtenue sur la pelouse du Havre (2-1) ce dimanche lors de la dernière journée de Ligue 1 ne permet pas à l’OM de limiter la casse dans cette saison. Comme attendu, la formation phocéenne ne sera pas européenne lors du prochain exercice avec sa 8e place au classement, dépassée notamment par l’OL malgré la crise qui a frappé les Gones à la fin de l’année 2023. Interrogé en zone mixte après cette ultime rencontre, Pablo Longoria s’est prononcé sur les changements à venir au sein de l’Olympique de Marseille pour oublier cette saison qu’il juge « inadmissible ».

L’OM veut « reconstruire pour la saison prochaine »

« On va beaucoup analyser les raisons de ce résultat et commencer à reconstruire pour la saison prochaine. Tout le monde doit faire son autocritique , a réagi le président de l’OM, relayé par L’Équipe . On a eu des hauts et des bas, surtout des bas, et on finit à cette place parce qu'on ne mérite pas mieux. Ce n'est pas normal de n'être capable de gagner à l'extérieur que contre les 4 dernières équipes du Championnat. Il y a un manque d'ambition, de personnalité dans l'effectif, de prise de conscience de ce que signifie le fait de jouer à l'OM. »

« On veut trouver plus de stabilité »