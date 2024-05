MMA : Doumbè dévoile son plan pour la suite de l’année 2024

Florian Barré

Le 17 mai, Cédric Doumbè fera son grand retour dans l’octogone. Après sa défaite contestée lors du PFL Paris face à Baysangur Chamsoudinov, le natif de Douala revient à l’Accor Arena avec le Bellator. Il y affrontera Jaleel Willis en co-main event pour se relancer. Pas question pour « The Best » de perdre deux fois de suite. Ainsi, il a révélé ses objectifs pour les mois à venir, pointant du doigt ses trois prochains adversaires.

Malgré la déroute du 7 mars dernier, face à Baki lors du PFL Paris, Cédric Doumbè voit très loin. Le septuple champion du Glory Kickboxing compte bien remettre les pendules à l’heure, en commençant par mettre KO Jaleel Willis cette semaine. Le 17 mai, il affrontera l’Américain lors d’une soirée avec le Bellator. Et avant même leur affrontement, le Franco-Camerounais a dévoilé le plan qu’il a en tête pour son avenir. Un plan ambitieux, qui le mènera jusqu’à la défense d’une ceinture.

MMA - UFC : « C’est le plus dangereux », Imavov se la joue honnête concernant Cannonier https://t.co/7PFS6N6uhx pic.twitter.com/T6wVlfKclP — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Doumbè voit très loin