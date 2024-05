MMA : Cédric Doumbè est prévenu avant son combat contre Willis

Florian Barré

Dans 10 jours, Cédric Doumbè renfilera officiellement les gants dans une cage de MMA. Pour son grand retour depuis sa défaite contestée contre Baysangur Chamsoudinov, à l’Accor Arena de Paris, « The Best » fera face à Jaleel Willis. L’athlète américain de 32 ans est d’ailleurs prêt à gâcher la fête dans la capitale française. Sûr de lui, ce dernier a clairement prévenu Doumbè sur ce à quoi il fallait s’attendre le 17 mai.

Les jours passent et l’affiche entre Cédric Doumbè et Jaleel Willis approche. Les deux vétérans seront opposés l’un à l’autre le 17 mai, à l’Accor Arena pour le Bellator Paris. Une affiche alléchante qui fera office de co-main event puisque le combat principal de la soirée mettra en avant Patchy Mix et Magomed Magomedov. Quoi qu’il en soit, Doumbè affrontera un athlète expérimenté pour la première fois de sa carrière. En effet, Willis comptabilise déjà 16 victoires pour 5 défaites, un bilan très honorable.

« Je vais chez lui, je l’explose »

Clairement pas là pour faire de la figuration, The Realest a d’ailleurs tenu à prévenir Cédric Doumbè avant leur confrontation : « Le 17 mai, je suis désolé mais vous allez recevoir une leçon d’apprentissage à la dure. Continuez de miser sur lui […] Le 17 mai, je vais chez lui, je l’explose et je lui montre ce qu’est un vrai vétéran. » a déclaré Willis dans une story Instagram. Ce message fait office de réponse à celui de Doumbè quelques jours auparavant.

« Il sera défoncé pour toujours »