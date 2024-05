La vente de l’ASSE va faire de gros dégâts

Arnaud De Kanel

La vente de l'ASSE est plus que jamais d'actualité et elle pourrait même intervenir dans les prochains jours. Une refonte complète de l'organigramme est donc à prévoir et une vague de départs est également programmé. Elle pourrait concerner des dirigeants très bien placés.

On approche de la fin d'une ère du côté de l'ASSE. Après avoir racheté le club stéphanois en 2004, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer devraient enfin céder leur bien, eux qui sont tant décriés sur les rives de la Loire. Le groupe canadien Kilmer pourrait racheter l'ASSE si l'on en croit L'Equipe , entrainant donc un changement d'organigramme.

Gazidis futur président de l'ASSE ?

Après avoir occupé des postes de haute responsabilité à Arsenal de 2009 à 2018, puis au sein de l'AC Milan de 2018 à 2022, Ivan Gazidis pourrait bien gravir un échelon supplémentaire en devenant président de l'AS Saint-Étienne selon L'Equipe . Le Grec mène en effet ce projet de rachat.

Soucasse sur le départ

Ce scénario, qui se dessine en coulisses, pourrait marquer le départ de Jean-François Soucasse, avec à la clé une confortable indemnité de départ. Cependant, cette mutation institutionnelle ne signifierait pas nécessairement la fin du règne de Loïc Perrin. Bien que l'ancien capitaine des Verts puisse voir ses responsabilités évoluer, il pourrait conserver un rôle au sein du club, tandis que Huss Fahmy, ancien directeur des opérations football d'Arsenal jusqu'en 2020, est évoqué comme son éventuel successeur au poste de coordinateur sportif. Du changement est donc à prévoir.