La vente de l’ASSE bouclée pour 30M€ ?

Alexis Brunet

Lors de la saison 2021-2022, l'ASSE est descendue en Ligue 2, au terme d'un barrage face à l'AJ Auxerre. Depuis, les Verts n'ont pas réussi à retrouver directement la Ligue 2, mais cela pourrait se faire au terme de cette saison. Cette remontée dans l'élite pourrait même s'accompagner d'une vente du club entre 20 et 30M€.

Le suspense est entier. À une journée de la fin du championnat, l'ASSE est en bonne position pour retrouver la Ligue 1. Reste à savoir si cela se fera directement, ou par le biais d'un barrage. Les Verts sont actuellement troisièmes de Ligue 2, juste derrière Angers.

L'ASSE a deux points de retard sur Angers

Tout se jouera donc lors du dernier match de la saison, le 17 mai prochain. L'ASSE affronte QRM alors qu'Angers recevra Dunkerque. Les Verts doivent obligatoirement s'imposer s'ils veulent espérer être promus directement, car ils accusent deux points de retard sur les Angevins.

Énorme coup dur pour l'ASSE ? https://t.co/bjSZYWhqam pic.twitter.com/9QeM78FKLL — le10sport (@le10sport) May 5, 2024

L'ASSE vendue pour 30M€ ?

En plus d'une montée en Ligue 1, l'ASSE pourrait également se voir racheter dans les prochains mois. D'après les informations du journaliste Didier Bigard, le club du Forez va être racheté par le groupe Kilmer, contre une somme comprise entre 20 et 30M€. L’ancien dirigeant d’Arsenal et du Milan AC Ivan Gazidis devrait normalement être à la tête de ce projet.