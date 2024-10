Tennis : «C'est douloureux», Alcaraz se lâche sur la retraite de Nadal !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent en Arabie saoudite la semaine dernière pour participer à l'exhibition 6 Kings Slam aux côtés de Novak Djokovic et Rafael Nadal notamment, Carlos Alcaraz a été spectateur de ce dernier duel non officiel entre les deux grands rivaux. Fasciné par Roger Federer dans son enfance, il a évidemment grandi avec les exploits de son compatriote comme exemple. Pour lui, c'était également un moment d'histoire.

Battu en finale de cette exhibition par Jannik Sinner, Carlos Alcaraz a d'abord eu l'occasion de se défaire de Rafael Nadal en demi-finales, ce qui a provoqué ce duel contre Novak Djokovic. Le numéro 2 mondial s'est confié sur ses sensations au moment de voir s'affronter les deux plus grandes légendes de l'histoire du tennis.

Nadal va raccrocher

En annonçant la fin de sa carrière lors de la phase finale de la Coupe Davis en novembre prochain, Rafael Nadal est en train de donner ses derniers coups de raquette. Forcément, le fait de se retrouver face à Novak Djokovic, son plus grand rival, était un événement particulier. « La vérité est que j’ai regardé le match pendant que je m’échauffais. Cela a été émouvant. Cela pourrait probablement être l’un des derniers matchs en simple joué par Rafa. Il l’a fait avec Djokovic, avec qui il a eu le plus de rivalité tout au long de sa carrière. Je pense que ça a dû être spécial pour lui de jouer une dernière fois contre Novak » a d'abord réagi Carlos Alcaraz dans des propos rapportés par We Love Tennis.

« C’est un peu douloureux »

Forcément touché de voir l'un de ses héros partir à la retraite, Carlos Alcaraz aura peut-être l'occasion d'être associé à Rafael Nadal en novembre prochain pour la toute fin. « Personnellement, vous ne voulez jamais voir votre idole prendre sa retraite et regarder ses derniers matchs, la vérité est que c’est un peu douloureux. Mais la vérité est que je l’ai vu avec de bons yeux, avec tout l’espoir de pouvoir profiter de ses derniers matchs, du plus de temps possible qu’il passe sur le terrain. Et ça a été un plaisir de le voir » poursuit-il.