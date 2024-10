Tennis : Federer, Nadal, Djokovic... Il n'a jamais vu ça !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que Rafael Nadal vient d'annoncer la fin de sa carrière, deux ans après celle de Roger Federer, et que Novak Djokovic est également sur la pente descendante, le tennis a vu deux nouvelles têtes d'affiche prendre le relais en 2024. En se partageant les titres du Grand Chelem cette saison, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont ébloui la planète, à tel point que les comparaisons fusent déjà.

Ces dernières années, les nouvelles générations se sont succédées sans pour autant réussir à vraiment mettre à mal la domination du Big 3. Avec l'arrivée de Carlos Alcaraz et de Jannik Sinner, le tennis semble être dans de bonnes mains. Les deux joueurs sont capables d'évoluer à un niveau exceptionnel qui rappelle déjà leurs illustres prédécesseurs.

Tennis : La bombe est lâchée, Nadal vide son sac https://t.co/mYhWMSEXKJ pic.twitter.com/DyaBR1Duki — le10sport (@le10sport) October 21, 2024

Du jamais vu pour Sinner et Alcaraz ?

Auteur d'une saison à couper le souffle, Jannik Sinner apparaît déjà comme le nouveau Djokovic, capable d'afficher une sérénité incroyable tout en déployant un tennis formidable. Carlos Alcaraz, lui, est capable de produire un véritable show avec son génie. Ce qui les rapproche, c'est aussi leur puissance. « La frappe de balle est l’une des meilleures que j’aie jamais vues et je déteste dire cela car je suis un fan du ‘Big 3’, mais ils frappent la balle si fort et de manière si constante. Je n’ai jamais rien vu de tel » s'exclame même Liam Broady, joueur britannique qui figurait dans le top 100 il y a tout juste un an, dans un entretien à Sky Sports.

Une domination à venir ?

Déjà au-dessus du lot en 2024, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont profité du léger déclin de Novak Djokovic, seulement capable de se transcender lors des Jeux olympiques pour aller chercher la médaille d'or. L'Italien, largement installé sur le trône du classement ATP devant l'Espagnol, a en plus dû composer ces derniers mois avant une terrible affaire de dopage le concernant. En tout cas, ils présentent la garantie d'une certaine domination dans les années à venir.