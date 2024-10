Arabie Saoudite : Nadal signe un énorme chèque et annonce une révolution

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant de participer à la Coupe Davis, le dernier tournoi de sa carrière, Rafael Nadal a fait un petit détour par l'Arabie Saoudite. Le joueur espagnol a participé à une exhibition nommée le 6 Kings Slam. Une petite polémique a suivi sa participation étant donné que le pays du Moyen-Orient n'est pas le pays où le sentiment de liberté se fait le plus ressentir. Ce lundi, il a répondu aux critiques.

Après le football, le catch ou encore le golf, l’Arabie Saoudite met le paquet sur le tennis. La ville de Riyad a été le théâtre d’une exhibition nommée 6 Kings Slam, qui a réuni six des meilleurs joueurs de la planète : Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Holger Rune, Danil Medvedev, Novak Djokovic et un certain Rafael Nadal. La présence du vainqueur de quatorze titres à Roland-Garros a beaucoup fait parler car il n’avait plus été aperçu sur les courts depuis les Jeux Olympiques de Paris.

Tennis : Nadal s’en va, son dernier message fort à Djokovic https://t.co/XCxee4IMmh pic.twitter.com/dLZojhZD9V — le10sport (@le10sport) October 20, 2024

La fin approche pour Nadal

Par ailleurs, peu de temps avant sa participation, Nadal avait officialisé la fin de sa carrière après la Coupe Davis en novembre prochain. De quoi rendre encore plus exceptionnelle sa présence. Pour autant, sa participation n’a pas fait l’unanimité. Certains reprochent au joueur d’avoir cédé aux sirènes de l’argent, alors que l’Arabie Saoudite n’est pas exemplaire en ce qui concerne les droits de l’homme. Questionné sur le 6 Kings Slam, Nadal a répondu aux critiques.

Nadal justifie sa présence en Arabie Saoudite

« Au final, en venant ici, on fait en sorte qu’il y ait des événements et que des touristes viennent, ce qui n’arrivait pas il y a quatre ou cinq ans.Ne nous trompons pas, les gens appellent ça du sportwashing et bien sûr il y a une partie de ça, mais l’autre partie est que vraiment grâce à tout ça, les gens qui ont été enfermés dans ce pays et n’ont pas pu voir un monde différent , grâce à tous les touristes qui viennent, à tous les événements qui ont lieu ici tout au long de l’année, ils voient un autre monde, d’autres cultures, et ils ont la capacité d’avancer vraiment. Par conséquent, je n’ai aucun doute sur le fait que les personnes qui viennent organiser des événements ici, de n’importe quel domaine, font du bien au pays et à leurs habitants » a-t-il déclaré à As.