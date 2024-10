Djokovic - Nadal : C’est terminé !

Arnaud De Kanel

Samedi en Arabie Saoudite, Novak Djokovic a pris le dessus une dernière fois sur Rafael Nadal lors du Six Kings Slam. En effet, il s'agissait du dernier affrontement entre les deux légendes de la balle jaune puisque l'Espagnol s'apprête à prendre sa retraite. La fin d'un duel historique.

Clap de fin pour Rafael Nadal. L'Espagnol dispute les derniers matchs de sa carrière et il était d'ailleurs présent en Arabie saoudite pour le Six Kings Slam, un tournoi d'exhibition. L'occasion pour lui d'affronter une dernière fois Novak Djokovic. « Je ne sais pas par où commencer. Je me souviens de notre premier match... Qui aurait pu dire qu'on en serait là 20 ans plus tard ? J'ai le plus grand respect pour toi. Tu es un athlète formidable et une personne exceptionnelle. J'espère qu'on pourra un jour prendre un verre et parler de la vie, d'autre chose que du tennis. Je sais les sacrifices par lesquels tu es passé. Tu mérites tous les succès que tu as eus et cette incroyable carrière. Je pourrais parler comme ça toute la soirée, c'est un moment tellement spécial. Reste dans le tennis, reste avec nous. De la part du tennis en général, merci pour tout ce que tu as fait », confiait le Serbe à l'issue de son dernier succès face à son grand rival marquant la fin d'une époque.

Tennis : Djokovic se compare à Cristiano Ronaldo ! https://t.co/We9ID5WEUS pic.twitter.com/smDGBim7LX — le10sport (@le10sport) October 21, 2024

Nadal-Djokovic : Une rivalité pour l’histoire du tennis

Dans l’histoire du tennis moderne, peu de rivalités peuvent rivaliser avec l’intensité, la longévité et la qualité des affrontements entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Depuis leur premier duel en 2006, les deux légendes ont écrit certaines des pages les plus marquantes de ce sport. Leur opposition dépasse les simples chiffres : elle incarne un choc de styles, de personnalités et une quête constante de records. Le premier duel entre Nadal et Djokovic a eu lieu en 2006, lors du tournoi de Roland-Garros. Nadal, alors spécialiste incontesté de la terre battue, avait dominé le jeune Serbe. Mais ce match annonçait déjà la naissance d’une rivalité légendaire. Djokovic s’est rapidement affirmé comme un prétendant sérieux en bousculant l’Espagnol sur d'autres surfaces, notamment en dur.

Leur rivalité est marquée par des confrontations fréquentes dans les tournois du Grand Chelem. L’Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon ou encore l’US Open : tous ont été le théâtre de batailles épiques entre les deux hommes. Leur finale à l’Open d’Australie 2012, remportée par Djokovic en 5h53, reste à ce jour l’un des matchs les plus mémorables de l’histoire et la plus longue finale de l'histoire en Grand Chelem. Mais Nadal n’a jamais été en reste, lui infligeant plusieurs défaites marquantes, notamment lors de leurs nombreux duels à Roland-Garros, où l’Espagnol domine largement le Serbe. Djokovic est cependant l’un des rares joueurs à avoir battu Nadal à plusieurs reprises sur terre battue, y compris à Paris, une prouesse que très peu ont réussie.

Le dernier mot pour Djokovic

Avec plus de 60 confrontations à leur actif, Nadal et Djokovic détiennent le record du plus grand nombre de duels entre deux joueurs dans l’ère Open. Le 61ème et dernier acte de ce duel aura donc tourné à l'avantage de Novak Djokovic, vainqueur à 32 reprises sur Nadal qui n'aura pris le dessus que 29 fois.