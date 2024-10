Tennis : Djokovic se compare à Cristiano Ronaldo !

Jean de Teyssière

Le tennis s’apprête à vivre la fin d’une ère historique. Du trio exceptionnel Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, il ne restera bientôt plus que le Serbe. Federer a pris sa retraite en 2022 et l’Espagnol la prendra en fin d’année. L’occasion pour Djokovic de revenir sur cette rivalité et de la comparer avec celle entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Durant quasiment 20 ans, Roger Federer et Rafael Nadal ont offert une rivalité au tennis jamais vue auparavant. Rejoints plus tard par Djokovic, les deux joueurs précités seront à la retraite d’ici la fin de l’année, avec la récente annonce de Rafael Nadal. Il ne subsistera que Novak Djokovic, qui se souvient de ses années de rivalité.

Djokovic-Federer, pareil que Ronaldo-Messi

Dans une longue interview accordée à La Nacion, Novak Djokovic se souvient de Roger Federer : « Lorsque Roger a pris sa retraite du tennis, ce fut un moment triste pour le sport, car il est une icône de notre sport, incroyable en tant qu'athlète et exemple. Il a été une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Et quand il nous a dit au revoir, il y avait aussi une partie de moi et Rafa qui partions avec lui. Certains disaient que j'allais être dévasté, mais je ne les croyais pas, mais quand j'étais là-bas [à la Laver Cup 2022 à Londres] et quand j'ai vu qu'il prenait vraiment sa retraite, je me suis dit : "Wow, cela me touche aussi », car, même si nous sommes de grands rivaux... comme Cristiano Ronaldo l'a dit à propos de sa rivalité avec Messi, ils ont été des « partenaires de scène » pendant de nombreuses années... nous partageons également la scène. Pendant de nombreuses années, je les ai vus plus souvent que ma mère. Nous n'étions pas des amis proches, mais je peux dire que nous avons bien appris à nous connaître. »

«Le trio le plus merveilleux que le tennis ait jamais produit»

« Ces rivalités attirent des millions de personnes vers ce sport et connectent les gens d’une manière éternelle. Éternel. Parce que même ceux qui ne sont pas fans de tennis peuvent être fans de l’un d’entre nous. Je pense que tout le monde est fan de nos jeux, c'est quelque chose qui restera pendant des générations. Je suis très fier de l'expérience d'avoir joué plus de 60 matchs avec Rafa et je ne sais pas, environ 50 avec Roger. C'est incroyable. Je ne sais pas s'il y a une rivalité avec autant de matches que j'en ai eu avec Nadal par exemple. Je pense que les rivalités sont extrêmement importantes pour le sport, quel qu'il soit, poursuit le vainqueur de 24 titres en Grand Chelem. Les gens aiment cette dualité. Même si ce n'est pas ma philosophie de vie,Je comprends qu’il y ait des gens qui aiment : « Boca-River, gauche-droite ». C'était Roger-Rafa, et ils ont dit de moi : « Novak, qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Qui est ce type ? "Il n'y a pas de place pour un tiers." Mais ensuite, nous avons créé le trio le plus merveilleux que le tennis ait jamais produit. »