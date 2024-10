Tennis : Nadal s’en va, son dernier message fort à Djokovic

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’exhibition organisée en Arabie saoudite a été le théâtre d’un dernier affrontement entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, qui est sorti vainqueur du duel ce samedi (6-2, 7-6). Après sa victoire, le Serbe a salué la carrière de son rival espagnol qui s’apprête à prendre sa retraite. Ce dernier lui a répondu.

Pour leur dernière confrontation, Novak Djokovic a battu Rafael Nadal lors de l’exhibition Six Kings Slam (6-2, 7-6 [5]). Il s’agissait de l’ultime duel entre les deux monstres du tennis, l’Espagnol ayant annoncé sa retraite au terme de la Coupe Davis la semaine dernière. « J'ai le plus grand respect pour toi. Tu es un athlète formidable et une personne exceptionnelle », a salué Djokovic après sa victoire.

« Reste dans le tennis, reste avec nous »

« J'espère qu'on pourra un jour prendre un verre et parler de la vie, d'autre chose que du tennis. Je sais les sacrifices par lesquels tu es passé. Tu mérites tous les succès que tu as eus et cette incroyable carrière. Je pourrais parler comme ça toute la soirée, c'est un moment tellement spécial. Reste dans le tennis, reste avec nous. De la part du tennis en général, merci pour tout ce que tu as fait », a ajouté le Serbe.

« Cela a été une rivalité incroyable »

« Je voudrais dire quelques mots à Novak et à son équipe. Je les remercie, a répondu Rafael Nadal, rapporté par Eurosport. Pour tout ce que vous avez dit aujourd'hui et pour tous les moments que nous avons partagés sur le court. Cela a été une rivalité incroyable. D'un point de vue personnel, vous m'avez aidé à dépasser mes limites pendant près de 15 ans. Sans cela, je ne serais pas le joueur que je suis aujourd'hui. Félicitations pour tous ces titres et pour cette incroyable carrière, à toi et à ton équipe. Je vous souhaite bonne chance pour l’avenir. »