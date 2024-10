«Je n’irai pas…» : Changement de programme pour la retraite de Nadal ?

Jean de Teyssière

En demi-finale du Six Kings Slam, le tournoi d’exhibition disputé en Arabie saoudite, Rafael Nadal a joué pour la première fois depuis les Jeux olympiques de Paris 2024. Face à Carlos Alcaraz, il a perdu 3-6, 3-6 et celui qui prendra sa retraite doit désormais se concentrer sur son ultime objectif : la Coupe Davis. Une compétition qu’il ne disputera que s’il se sent prêt.

La semaine dernière, Rafael Nadal faisait une sortie redoutée en annonçant qu’il prendrait sa retraite de joueur de tennis à la fin de la saison. Il ne lui reste que la Coupe Davis à disputer en compétition officielle avec l’Espagne. Après 22 titres du Grand Chelem, dont 14 à Roland-Garros, Rafael Nadal va tirer sa révérence.

«J’ai pris ma décision il y a quelques semaines»

Après sa demi-finale perdue face à Carlos Alcaraz durant le Six Kings Slam, Rafael Nadal est revenu sur sa décision de prendre sa retraite, dans des propos rapportés par We Love Tennis : « J’ai pris ma décision il y a quelques semaines, la vérité est que cela m’a pris du temps, mais après les Jeux olympiques, j’ai eu quelques semaines pour réfléchir, pour réaliser certaines choses et répondre à certaines questions qui m’ont permis de voir que c’était la bonne décision aujourd’hui. »

«Si je ne suis pas à 100%, je n’irai pas sur le terrain»

Une retraite qu’il est prêt à prendre avant la fin de la Coupe Davis : « Serai‐je prêt pour la Coupe Davis ? Sur le plan émotionnel, oui, c’est certain ; sur le plan physique et tennistique, j’ai encore un mois devant moi. Je me préparerai, j’essaierai d’être en forme pour aider l’équipe à gagner. Si je me sens prêt et que le capitaine est du même avis, ce sera sa décision. Si je ne me sens pas prêt, je serai le premier à m’éloigner et à voir comment je peux aider. On peut gagner ou perdre, cela fait partie du sport. Si je ne suis pas à 100 % ou si je suis loin de gagner mon match, je n’irai pas sur le terrain. »