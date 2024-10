Tennis : Nadal se lâche sur sa relation avec Djokovic

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Rafael Nadal disputera son dernier match lors de la Coupe Davis, se déroulant du 19 au 24 novembre à Malaga. Au cours de sa carrière, l’Espagnol a su nouer une relation spéciale avec Roger Federer, mais également Novak Djokovic comme il l’a confié avant le tournoi Six Kings Slam.

Une page du tennis va se tourner avec le départ à la retraite de Rafael Nadal, officialisé la semaine dernière par l’Espagnol. Après Roger Federer en 2022, une autre figure du tennis mondial va ainsi se retirer des courts après une immense carrière au cours de laquelle il a su nouer une relation forte avec le Suisse. Interrogé par DAZN, Nadal assure que ses rapports avec Novak Djokovic sont également devenus spéciaux.

« Une relation spéciale »

« Avec Roger, nous avons une relation spéciale, mais avec Novak, c’est aussi le cas, confie Nadal, rapporté par We Love Sport. C’est la façon dont je dois vivre le sport, en allant au‐delà des matchs, dans la vie il y a des choses bien plus importantes que le tennis. En fin de compte, si vous avez une bonne relation avec vos pairs, avec ceux qui vous entourent, il ne fait aucun doute que l’expérience sera beaucoup plus satisfaisante. Le tennis est un sport très solitaire, je pense qu’il est important de prendre soin de cet aspect ».

L’hommage de Djokovic à Nadal

A l’annonce de la retraite de Rafael Nadal qui sera effective après la Coupe Davis en novembre, Novak Djokovic avait rendu un bel hommage à son rival. « Rafa, un seul post n'est pas assez pour exprimer tout le respect que j'ai pour toi et pour ce que tu as accompli pour notre sport. Tu as inspiré des millions d'enfants qui se sont mis au tennis grâce à toi et je crois que c'est le plus grand accomplissement que quelqu'un puisse souhaiter. Ta ténacité, ta dévotion, ta rage de vaincre seront racontées pendant des décennies. Ton héritage vivra pour toujours. Il n'y a que toi qui puisses savoir tout ce que tu as enduré pour devenir une icône du tennis et du sport tout court, avait écrit Djoko sur ses réseaux sociaux. Merci de m'avoir toujours poussé à la limite de mes capacités dans notre rivalité qui m'a le plus impactée en tant que joueur. Ta passion pour représenter l'Espagne a toujours été remarquable. Je te souhaite le meilleur au revoir à Malaga en Coupe Davis. Je serai là pour rendre hommage à ton extraordinaire carrière ».