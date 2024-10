Tennis : Surprise, il a envoyé Nadal à la retraite !

Amadou Diawara

Ce jeudi matin, Rafael Nadal a lâché une bombe. En effet, le Majorquin a annoncé sa retraite sportive. Selon son ancien coach Carlos Moya, Rafael Nadal a tiré sa révérence aussi tôt à cause du calendrier de Roland-Garros. En effet, le vétéran de 38 ans aurait pu pousser un peu plus s'il n'avait pas dû se frotter à Alexander Zverev dès le premier tour du Grand Chelem parisien.

Rafael Nadal a fait une annonce qui a eu l'effet du bombe ce jeudi matin. En effet, le Majorquin a décidé de prendre sa retraite. « Salut à tous. Je suis là pour vous faire savoir que je me retire du tennis professionnel. La réalité est que ces deux dernières années ont été difficiles. Je crois que je ne suis plus capable de jouer sans limitations. C'est évidemment une décision difficile qui m’a demandé du temps avant d'être prise. Mais, dans cette vie, tout a un début et une fin et je pense que c'est le bon moment pour mettre le point final à une carrière qui a été longue et avec bien plus de succès que je ne l'aurais jamais imaginé. Dans la vie, il y a un temps pour tout : le début et la fin et je crois que ce dernier moment est venu », a confié le vétéran de 38 ans dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Accusé de viol, Mbappé déjà fixé pour la suite ? https://t.co/VBqHp72bJh pic.twitter.com/gCnxtM14Uw — le10sport (@le10sport) October 15, 2024

«S’il avait eu un tirage au sort plus favorable à Roland‐Garros...»

Alors que Rafael Nadal a tiré sa révérence, Carlos Moya a réagi à froid ce mardi. En effet, l'ancien coach de l'Espagnol a fait un bilan de sa saison 2024. Et à en croire Carlos Moya, Rafael Nadal aurait pu avoir une plus longue carrière s'il n'était pas tombé sur un gros morceau dès son entrée en lice à Roland-Garros. Sacré à 14 reprises à la Porte d'Auteuil, le Majorquin a dû se frotter à Alexander Zverev, qui l'a battu en trois sets (6-3, 7-6, 6-3) lors du premier tour du Grand Chelem français.

«...nous aurions assisté à un changement de tendance»

« Nous avons toujours été un peu en retard. Il se blesse, manque l’Open d’Australie, essaie de jouer à Indian Wells et se blesse à nouveau. Puis la saison sur terre battue commence, pour laquelle il s’est préparé avec peu d’heures d’entraînement et avec des limitations dues aux blessures. Je pense que s’il avait eu un tirage au sort plus favorable à Roland‐Garros, nous aurions assisté à un changement de tendance nécessaire. Cela ne s’est pas produit », a affirmé Carlos Moya dans des propos rapportés par We Love Tennis.