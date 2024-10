Tennis : Novak Djokovic désigne son successeur !

Pierrick Levallet

Le Masters de Shanghaï ne sera pas pour Novak Djokovic cette année. Le Serbe s’est incliné face à Jannik Sinner ce dimanche (7-6, 6-3). Le joueur aux 24 couronnes en Grand Chelem n’a rien pu faire pour bloquer le jeu de l’Italien. Nole n’a d’ailleurs pas manqué de couvrir son adversaire de louanges après le match. Novak Djokovic a même indiqué que Jannik Sinner déployait une tactique très similaire à la sienne désormais.

«Il est très solide en coup droit et en revers»

« Il a énormément amélioré son service qui est devenu une arme importante de son jeu. Il est très agressif en fond de court, dès qu’il a une balle plus courte, il prend l’initiative. Il est très solide en coup droit et en revers, ne commet pas trop d’erreurs et essaie de faire perdre du temps à son adversaire » a d’abord expliqué Novak Djokovic dans des propos rapportés par We Love Tennis.

«C’est ce que j’ai fait pendant tant d’années de manière constante»

« Ce qu’il fait, ça me rappelle moi tout au long de ma carrière. C’est ce que j’ai fait pendant tant d’années de manière constante : jouer un tennis rapide, faire perdre du temps à l’adversaire, l’étouffer. Vous voulez que vos adversaires se sentent toujours sous pression à cause de vos coups, de votre vitesse, de votre présence sur le court » a ensuite ajouté le joueur de 37 ans. Visiblement, le successeur de Novak Djokovic est déjà tout trouvé. Rafael Nadal ayant annoncé qu'il prendra sa retraite à la fin de la saison, Carlos Alcaraz semble destiné à le remplacer. Jannik Sinner, lui, devrait succéder au Serbe. Une nouvelle grosse rivalité se profile dans le monde du tennis. À suivre...