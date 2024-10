Tennis : Il bat Djokovic et fait une annonce glaciale

Jean de Teyssière

Incroyable Jannik Sinner, qui a réussi une saison extraordinaire sur le plan personnel. Lors du Masters 1000 de Shanghai, il a disposé de Novak Djokovic en finale au terme d’un match de très haut niveau (7-6, 6-4). Mais après cette victoire, il a fait une déclaration glaciale, lui qui a encore une épée de Damoclès au-dessus de sa tête après avoir été testé positif à deux reprises au clostébol, un stéroïde anabolisant. Blanchi, L’Agence mondiale anti-dopage a fait appel pour demander une suspension d’un ou deux ans. Une situation qui le tracasse.

Un Open d’Australie, un US Open, trois Masters 1000, deux ATP 500, 65 victoires, 6 défaites, numéro 1 mondial jusqu’à la fin de l’année, la saison 2024 de Jannik Sinner fait partie de celle qui marquent l’histoire d’un sport. Malgré tout, difficile pour lui d’être pleinement heureux, lui qui encourt deux ans de suspension pour dopage…

«Cette année a été très dure»

Après sa victoire au Masters 1000 de Shanghai face à Novak Djokovic, Jannik Sinner n’arrivait pas à profiter pleinement du moment, comme relayé par Eurosport : « Cette année a été très, très dure pour moi à cause d'autres circonstances. À tel point que j'ai perdu un petit peu le sourire parce que j'avais des problèmes en dehors du court, et je les ai encore à l'esprit. Ce n'est jamais facile de jouer dans ces circonstances, mais j'ai juste essayé d'en profiter du mieux que j'ai pu sur le court. Avoir du succès, c'est super, et puis c'est sympa de remercier tous les gens qui travaillent avec moi quotidiennement et me connaissent mieux que quiconque. Les gens pensent que parce que vous gagnez ou que vous avez du succès, vous n'avez pas de problèmes, mais ce n'est pas vrai. Ma situation n'est pas confortable, j'aimerais ne pas être dans cette position en dehors du court et jouer plus librement, en profiter plus. Mais il faut l'accepter. Je me sens fort quand je vais sur le court. J'essaie de ne pas y penser, de rester concentré sur tout ce que je fais et je me donne à 100 % à chaque entraînement ou match. »

«On prend les succès d’une manière différente»

« Mais bien sûr, il y a des moments où j'y pense. Donc, on prend les succès d'une manière différente. Ce que j'ai appris, c'est que le succès ne me changera jamais en tant que personne, peu importe les résultats. J'essaie juste d'être très calme, et de ne pas me créer des problèmes si je manque des coups ou si je manque de chance parfois. J'essaie juste de me pousser avec la meilleure énergie possible, confesse Sinner. Chaque jour est un peu différent, j'essaie de contrôler ce que je peux contrôler : la tête bien sûr, et l'aspect physique. Mais le reste, il faut juste y croire et rester calme, particulièrement dans les moments importants d'un match. »