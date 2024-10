Tennis : Le successeur de Djokovic est connu !

Arnaud De Kanel

Numéro un mondial à l'issue de la saison 2023, Novak Djokovic a laissé son trône en 2024. Grâce à sa qualification pour la finale du Masters 1000 de Shanghai, Jannik Sinner est assuré de terminer l'année 2024 à la première place du classement ATP, succédant ainsi au Serbe qu'il retrouvera en finale dimanche.

Le tennis est en train de vivre un basculement. Après Roger Federer, c'est Rafael Nadal qui a annoncé sa retraite, laissant Novak Djokovic seul face à la nouvelle garde. Miné par les blessures en 2024, année durant laquelle il n'aura pas remporté le moindre Grand Chelem, le Serbe n'a pas pu défendre ses points et il a donc perdu sa place de numéro un mondial. Jannik Sinner lui a repris et ne la lui laissera pas jusqu'à la fin de l'année.

Sinner reste numéro un mondial !

Malgré une récente affaire de dopage, qui a vu l'Italien être blanchi contre toute-attente, Jannik Sinner a vécu une saison historique en devant le premier Transalpin à occuper la tête du classement ATP grâce à ses deux victoires à l'Open d'Australie puis à l'US Open. Qualifié pour la finale du Masters 1000 de Shanghai ce samedi après sa victoire sur Tomas Machac, il est assuré de finir l'année numéro un mondial et de succéder ainsi au monstre sacré Djokovic.

«C'est vraiment quelque chose de particulier»

« C'est incroyable. Devenir n°1 mondial, c'est le genre de chose à laquelle on rêve quand on est gamin, quand on est un plus jeune joueur. L'être aussi à la fin de l'année, c'est vraiment quelque chose de particulier. Cela signifie beaucoup pour moi, mais je n'y serais jamais arrivé sans les personnes autour de moi, ma famille et mon équipe », a déclaré Jannik Sinner. Il ne lui reste plus qu'à reproduire sept saisons de la sorte pour battre le record détenu par Novak Djokovic.