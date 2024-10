Tennis : Nadal lâche une bombe et fait une promesse à Djokovic !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi matin, Rafael Nadal a officialisé son départ en retraite. La légende de 38 ans a rapidement été félicitée par de nombreuses personnalités, comme ses éternels rivaux Roger Federer et Novak Djokovic. Moins proche du Serbe que du Suisse, l’Espagnol a néanmoins réagi au beau message délivré par Nole.

A 38 ans, Rafael Nadal a décidé de dire stop. Meurtri par les blessures depuis deux ans, l’Espagnol a annoncé ce jeudi matin qu’il mettrait un terme à sa carrière à l’issue de la Coupe Davis, une compétition qui reste très particulière aux yeux du Taureau de Manacor. Cette annonce bien qu’attendue, a fait l’effet d’une bombe dans le milieu du tennis, mais aussi du sport en général.

Tennis : Nadal à la retraite, Mbappé annonce déjà du lourd ! https://t.co/bJR4tN3vvu pic.twitter.com/vGE1B79mi3 — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

« Rafa, un seul message ne suffit pas pour exprimer le respect que j'ai pour toi »

Éternel rival de Rafael Nadal aux côtés de Roger Federer, Novak Djokovic s’est empressé de rendre un très bel hommage à l’Espagnol. « Rafa, un seul message ne suffit pas pour exprimer le respect que j'ai pour toi et ce que tu as fait pour notre sport. Tu as inspiré des millions d’enfants à commencer à jouer au tennis et je pense que c’est probablement la plus grande réussite dont on puisse rêver. Ta ténacité, ton dévouement et ton esprit combatif vont être enseignés pendant des décennies. Ton héritage vivra pour toujours. Toi seul sait ce que tu as dû endurer pour devenir une icône du tennis et du sport en général. Merci de m'avoir poussé à bout tant de fois dans notre rivalité qui m'a le plus marqué en tant que joueur. Ta passion pour représenter l’Espagne a toujours été remarquable », a lâché le Serbe aux 24 Grand Chelems sur les réseaux sociaux.

Nadal remercie Djokovic !

Il n’en fallait pas plus au Majorquin pour réagir. Dans un nouveau message publié sur ses réseaux sociaux, Rafael Nadal a remercié Novak Djokovic, et a promis que lui et le Serbe continueront à partager de bons moments en dehors des courts : « Merci Nole. Nous avons vécu beaucoup de choses et nous en vivrons encore beaucoup d’autres », a écrit Nadal en Story Instagram.