Tennis : Nadal veut rejoindre Mbappé à la retraite !

Jean de Teyssière

Cette annonce tant redoutée par les fans de Rafael Nadal a fini par tomber : la légende espagnole du tennis va prendre sa retraite à la fin de l’année. Le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem l’a annoncé sur ses réseaux sociaux ce jeudi et la question de ses futures activités se pose. Et s’il devenait le président du Real Madrid ?

Jeudi, par le biais d’une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Rafael Nadal faisait une terrible annonce : « Salut à tous. Je suis là pour vous faire savoir que je me retire du tennis professionnel. La réalité est que ces deux dernières années ont été difficiles. Je crois que je ne suis plus capable de jouer. Dans la vie, il y a un temps pour tout : le début et la fin et je crois que ce dernier moment est venu. »

«Si vous me demandez si j'aimerais être président du Real Madrid, je répondrai oui»

Dans des propos rapportés par AS, Rafael Nadal réagit à la rumeur qui l'envoie à la tête du Real Madrid : « Si vous me demandez si j'aimerais être président du Real Madrid, je répondrai oui. Bien sûr, je serais ravi, mais ce n'est pas prévu dans mon plan de vie. Si la vie m'en donne l'occasion et que les conditions sont réunies... oui. Je suis très passionné par le football et le Real Madrid. »

«Le travail réalisé par Florentino Pérez est impressionnant»

« Le travail réalisé par Florentino Pérez est impressionnant, avoue Nadal. Dans une situation aussi difficile que celle que les clubs ont traversée, la pandémie, la concurrence avec des clubs qui ont des ressources presque illimitées, avoir l'équipe que le Real Madrid a, avec les jeunes joueurs qu'ils ont, la gestion économique qu'ils ont fait pendant ces temps difficiles, il ne pouvait pas être fait mieux. Et moi, en tant que madridista, je ne pense pas que j'aurais pu faire mieux, je ne rivaliserais pas parce que, en fin de compte, ce qui me donne du bonheur et je ne serais pas plus heureux d'être président, peut-être en faisant pire que ce que je fais maintenant, en l'appréciant. »