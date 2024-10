Tennis : «Sous le choc» après la bombe lâchée par Nadal, il n’en revient pas

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'annonce de Rafael Nadal a suscité une vague de réactions sur la planète sport. Il faut dire que l'homme aux 22 titres du Grand Chelem a annoncé sa retraite du haut de ses 38 ans. Il lui reste encore la Coupe Davis à disputer avec l'Espagne au mois de novembre. L'occasion de remporter un dernier titre, avec à ses côtés Carlos Alcaraz. Considéré comme son successeur il a d'ailleurs rendu un vibrant hommage à Rafael Nadal.

Voilà c'est fini. Légende du tennis et du sport, Rafael Nadal a annoncé ce jeudi qu'il prenait sa retraite du haut de ses 38 ans. Une annonce à la fois attendue compte tenu de son âge et de ses difficultés sur le plan physique, mais également terriblement redoutée. Tout le monde espérait le voir une dernière fois briller à Roland-Garros et soulever une quinzième fois le trophée du côté de la Porte d'Auteuil. Mais cela n'arrivera pas. L'homme aux 22 titres en Grand Chelem aura toutefois une dernière occasion d'améliorer encore son fantastique palmarès. Et pour cause, l'Espagne est toujours engagée en Coupe Davis, compétition qu'il a déjà remportée à 5 reprises. Il fera équipe avec son jeune compatriote Carlos Alcaraz. Ce dernier, considéré comme le successeur de Rafael Nadal, a d'ailleurs eu du mal à cacher son émotion après sa défaite étonnante contre Tomas Machac à Shanghai.

Tennis : Nadal à la retraite, Mbappé annonce déjà du lourd ! https://t.co/bJR4tN3vvu pic.twitter.com/vGE1B79mi3 — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

«Je n'arrivais pas à y croire quand je l'ai vu»

« Je n'arrivais pas à y croire quand je l'ai vu. Cela ne m'a pas du tout affecté pendant le match, cela ne m'a pas distrait et j'étais concentré, je ne pensais pas à la nouvelle de Rafa. Quand j'ai vu la nouvelle, j'ai eu du mal à l'accepter. J'étais un peu sous le choc. Grâce au fait que je l'ai vu une heure avant le match, j'ai eu le temps de l'accepter et de l'oublier un peu avant le match. C'est une nouvelle très dure pour tout le monde, et encore plus pour moi », lâche-t-il en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

«J'étais un peu sous le choc»

« Il a été mon idole depuis que j'ai commencé à jouer au tennis, je l'admire. C'est grâce à lui que j'ai voulu devenir joueur de tennis professionnel. Le perdre d'une manière ou d'une autre va être difficile pour nous, alors j'essaierai de profiter au maximum quand j'irai jouer. Nous allons jouer en Arabie Saoudite, puis en Coupe Davis, alors j'essaierai de profiter au maximum du temps passé avec lui. C'est une tristesse pour le tennis et pour moi », ajoute Carlos Alcaraz, visiblement très ému par la retraite de son idole.