Tennis : Nadal à la retraite, Mbappé annonce déjà du lourd !

Amadou Diawara

Ce jeudi matin, Rafael Nadal a mis fin à sa carrière de joueur de tennis professionnel. En effet, le Majorquin a annoncé sa retraite dans une vidéo publiée sur X. Via Instagram, Kylian Mbappé a tenu à envoyer un message fort à Rafael Nadal, affirmant qu'il sera toujours une légende.

Rafael Nadal a lâché une bombe ce jeudi matin. En effet, le Majorquin a annoncé dans une vidéo publiée sur X et Instagram qu'il prendra sa retraite sportive après la Coupe Davis. « Salut à tous. Je suis là pour vous faire savoir que je me retire du tennis professionnel. La réalité est que ces deux dernières années ont été difficiles. Je crois que je ne suis plus capable de jouer. Dans la vie, il y a un temps pour tout : le début et la fin et je crois que ce dernier moment est venu », a posté Rafael Nadal.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

«Profite de ta retraite»

Dans la foulée, le Real Madrid a publié un communiqué pour rendre hommage à Rafael Nadal. « Suite à l'annonce par Rafa Nadal de sa retraite du tennis professionnel après la Coupe Davis qu'il disputera avec l'Espagne en novembre 2024, le Real Madrid, son président et sa direction tiennent à exprimer leur admiration et leur affection pour l'une des plus grandes légendes du sport espagnol et du sport mondial de tous les temps. Pour nous et pour tout le Madridismo, c'est et ce sera toujours une fierté qu'une légende telle que Rafa Nadal représente notre club comme socio d'honneur du Real Madrid. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a déclaré: 'Rafa Nadal est également une fierté pour notre pays et un exemple des valeurs essentielles du sport, avec lesquelles il a forgé son extraordinaire carrière'. [...] Au nom du Real Madrid, nous voulons également lui témoigner notre gratitude pour son Madridismo et pour avoir diffusé les valeurs de notre club aux quatre coins du monde. Nous souhaitons à Rafa Nadal et à sa famille rient que le meilleur dans cette nouvelle étape de leur vie », peut-on lire.

«Tu seras toujours une légende»

Transféré au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a également fait passer un message à Rafael Nadal. « Félicitations pour ta carrière Rafa, un exemple en tant que joueur et personne. Profite de ta retraite. Tu seras toujours une légende », a écrit l'ancienne star du PSG sur Instagram. Kylian Mbappé ayant répondu au post du jeune retraité de 38 ans.