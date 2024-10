Tennis : Sous le charme, Djokovic déclare sa flamme à une joueuse !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Médaillée d’or aux derniers Jeux olympiques de Paris 2024, Qinwen Zheng a vu son idole suivre ses traces le lendemain, Novak Djokovic décrochant enfin le Graal à 37 ans. Une admiration réciproque puisque le Serbe s’est montré dithyrambique à l’égard de la joueuse chinoise, se tenant disponible pour lui apporter son aide.

Victorieux de la médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris 2024, Novak Djokovic a remporté le dernier titre majeur qui lui manquait dans sa carrière. La veille, c’est Qinwen Zheng qui avait décroché le Graal et permis à la Chine d’obtenir sa première médaille d’or olympique au tennis. La joueuse de 22 ans est justement une grande admiratrice du Serbe et s’était notamment fait remarquer lors d’une conférence de presse de la United Cup en décembre 2023 en interpellant son « idole » pour un autographe. Et l’admiration est visiblement réciproque.

Tennis : «Incroyable», Djokovic pousse un coup de gueule ! https://t.co/PilEBkFvif pic.twitter.com/I1Q6UtzIAK — le10sport (@le10sport) October 9, 2024

« Une personne formidable »

Rapporté par We Love Tennis, Novak Djokovic a dit tout le bien qu’il pensait de Qinwen Zheng : « C’est une personne formidable et une très bonne joueuse qui ne cesse de s’améliorer. J’aime la regarder jouer, je suis une grande fan d’elle en tant que personne et en tant que joueuse. Nous avons une bonne relation en dehors du terrain et quand nous en avons l’occasion, nous discutons. »

« Elle sait que je suis disponible pour elle »

Djokovic se tient ainsi à la disposition de sa jeune femme pour lui apporter son aide si besoin. « Bien sûr, je suis là, elle sait que je suis disponible pour elle, pour son équipe d’entraîneurs, à chaque fois qu’elle veut demander des conseils ou quelque chose comme ça, a indiqué la légende serbe. J’ai entendu parler de la photo pour la médaille d’or, ce serait amusant, ce serait génial. Je ne sais pas si cela va se produire avant l’Australie, parce que nos calendriers sont différents, mais peut‐être qu’en Australie nous pourrons apporter les médailles et nous pourrons le faire là‐bas. »