Tennis : Surprise, Monfils a imité Federer !

Amadou Diawara

Tombeur de Damir Džumhur, Sebastián Báez et d'Ugo Humbert, Gaël Monfils s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai. Alors qu'il est âgé de 38 ans et un mois, le Français devient le deuxième joueur le plus âgé à réaliser cette performance. En effet, Roger Federer a atteint ce stade de la compétition à 38 ans et deux mois.

A 38 ans, Monfils est en 1/8ème à Shanghai

Interrogé sur son exploit, Gaël Monfils s'est enflammé. « La patience… avoir la passion du tennis. Je suis patient avec moi‐même, parfois quand ça ne marche pas. J’ai la discipline de travailler avec mon équipe pour essayer de tirer le meilleur de moi‐même. Au final, c’est facile, j’adore ce jeu », a confié le Parisien au micro de l'ATP.

«Au final, c’est facile, j’adore ce jeu»

Ce mercredi, Gaël Monfils va se frotter à Carlos Alcaraz en huitième de finale du Masters 1000 de Shanghai. Et le Français s'attend à se faire écraser par le prodige espagnol de 21 ans. « Je pense honnêtement qu'il va m'exploser demain. Je pense qu'il va vraiment m'en mettre une belle ! D'abord, c'est un match hyper chouette à jouer. Il y a 99 % de chances que je perde. Je ne le dis pas en partant défaitiste, mais juste en disant la vérité. C'est une légende en devenir, un joueur très fort, plus fort que moi. Je vais prendre du plaisir, essayer de faire le maximum pour trouver des solutions, pour avoir un bon match. (...) Avec le terrain qui ne va pas très vite, les balles qui sont parfaites pour lui, ça va être très très compliqué (sourire). Après, si j'arrive à le faire ch..., je ne dirai pas non. Mais peu de chances. Déjà, j'espère ne pas être malade », a affirmé Gaël Monfils dans des propos rapportés par L'Equipe.