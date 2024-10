Tennis : Avant la retraite, il met la pression sur Nadal !

Jean de Teyssière

Le crépuscule de la carrière de Rafael Nadal approche de plus en plus. La légende espagnole aux vingt-deux titres du Grand Chelem n’a plus joué depuis sa défaite en double lors des Jeux olympiques de Paris 2024, soit depuis le 31 juillet dernier. Sa présence lors de la Coupe Davis est attendue mais le sélectionneur espagnol, David Ferrer, souhaite d’abord qu’il joue un tournoi.

Un retour de Nadal ?

Depuis le 31 juillet dernier, Rafael Nadal n’a plus foulé les terrains de tennis. Le Majorquin devait participer à la Laver Cup, tournoi qui avait été témoin du dernier match dans l’immense carrière de Roger Federer en 2022. Tout le monde pensait alors qu’il serait de même pour Nadal mais au final, il avait déclaré forfait. Son retour sur les terrains se fait attendre même si l’Espagne devrait participer au tournoi d’exhibition de Six Kings Slam…

«J’aimerais qu’il participe à un autre tournoi»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis, David Ferrer, le capitaine de l’équipe d’Espagne, a mis la pression sur Rafael Nadal avant la Coupe Davis : « Je n’ai aucun doute que s’il va bien et que je le vois s’entraîner correctement, il jouera en simple. Lorsque le tirage au sort a été effectué, je lui ai envoyé un message pour lui dire de se préparer à jouer contre Botic Van de Zandschulp (l’Espagne affronte les Pays‐Bas en quarts de finale, ndlr). Sa réponse a été claire : ‘Je serai prêt’. Je sais qu’il va disputer l’exhibition Six Kings Slam ce mois‐ci et j’aimerais qu’il participe à un autre tournoi avant de rejoindre avec l’équipe. J’en discuterai avec lui dans les semaines à venir. »