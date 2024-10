Tennis : Surprise, ils vont éclipser Federer, Nadal et Djokovic !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En disputant leur dixième duel sur le circuit ATP depuis le début de leur carrière mercredi lors de la finale de l'ATP 500 de Pékin, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont encore une fois fait le spectacle. Les deux meilleurs joueurs de cette génération ont progressé à une vitesse folle ces dernières années, de quoi bien se positionner pour l'avenir. Jusqu'à faire mieux que les trois illustres légendes du tennis Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal ? Mats Wilander est de cet avis.

Présents aux deux premières places du classement ATP, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont encore du jus en cette fin de saison 2024. Si l'Espagnol s'est encore imposé cette année face à l'Italien (3-0 cette saison), il a eu très chaud, tant le combat a été rude. D'ailleurs, en termes de niveau de jeu, certains s'aventurent déjà à les placer très haut dans la hiérarchie. Mats Wilander fait même des déclarations étonnantes.

Sinner et Alcaraz n'ont rien à envier au Big 3 ?

En plus de 20 ans sur le circuit, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont ébloui de leur talent tous les plus grands courts du monde. A l'heure où ils commencent gentiment à se retirer du circuit, leurs successeurs n'ont pas perdu de temps pour s'illustrer. « Ils sont en train de suivre les traces du "Big 3" en termes de niveau de jeu. J’espère que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic n’écoutent pas, mais en termes de niveau, lorsque Sinner et Alcaraz sont au top de leur forme, il n’y a aucun moyen que quelqu’un ait joué un meilleur tennis, que la balle de tennis ait fait plus de choses différentes, compliquées et difficiles que celle entre Sinner et Alcaraz », affirme Mats Wilander, ancienne légende suédoise, lors d'un entretien accordé à Eurosport.

Sinner-Alcaraz, la nouvelle rivalité

Grands amis, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz viennent déjà de disputer leur 10ème duel sur le circuit ATP, à seulement 23 et 21 ans respectivement. L'Espagnol a pris l'avantage dans les confrontations cette année, malgré la domination de l'Italien au classement, puisqu'il mène maintenant 6 victoires à 4. Pour rappel, le record de duels est attribué à la rivalité entre Nadal et Djokovic, qui ont disputé leur 60ème duel lors des derniers Jeux olympiques.