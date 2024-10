Tennis : Alcaraz au sommet, un vibrant hommage est rendu !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Malgré une fin de saison compliquée avec une élimination précoce à l’US Open, Carlos Alcaraz s’est bien rattrapé. Ce mercredi, le Murcien s’est imposé face à son nouveau rival Jannik Sinner à l’ATP 500 de Pékin en 3 sets, et a souhaité rendre un très bel hommage à l’Italien.

Ce sont les deux nouvelles têtes d’affiche. A 21 et 23 ans, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner pourraient se partager la vedette sur les quinze prochaines années. Sur cette saison 2024, les deux cracks se sont partagé les quatre titres du Grand Chelem avec l’Open d’Australie et l’US Open pour l’Italien, et Roland-Garros et Wimbledon pour l’Espagnol.

Alcaraz s’offre Sinner à Pékin

Ce mercredi, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont d’ailleurs rencontrés en finale de l’ATP 500 de Pékin. Dans une rencontre à haute intensité, l’Espagnol a fini par dominer l’Italien au bout d’une belle bataille en trois sets (7-6, 4-6, 6-7). Une belle victoire pour le Murcien, qui n’a pas manqué de saluer son adversaire du jour, avec qui une rivalité semble s’être déjà installée. Cependant, Alcaraz voue un profond respect pour Sinner, et a tenu à le féliciter après son succès.

« Tout au long de ta carrière et cette année, j’aimerais te féliciter, toi et ton équipe »

« J’aimerais commencer par Jannik », a lâché Carlos Alcaraz dans des propos rapportés par WeLoveTennis. « Qu’est‐ce que je peux dire sur toi ? L’année que tu passes est incroyable. Tu le mérites avec ton équipe et le travail que tu fais chaque jour. Je t’ai vu travailler quand je suis venu au club. Tu es vraiment très humble. Tout au long de ta carrière et cette année, j’aimerais te féliciter, toi et ton équipe, pour ton excellent travail et le tennis que tu joues. Pour moi, ce qui est encore plus important, c’est que toi et les gens qui t’entourent êtes des personnes formidables. Je te respecte beaucoup en tant que joueur mais encore plus en tant que personne ».