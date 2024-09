Tennis : Djokovic «n'est pas normal», elle hallucine !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Loin de ses standards cette année, Novak Djokovic avait placé les Jeux olympiques tout en haut de sa liste d'objectifs pour la saison. Et le joueur serbe de 37 ans a réussi l'impensable en allant décrocher la médaille d'or qui lui manquait depuis le début de sa carrière. De quoi susciter l'admiration d'Eugénie Bouchard.

Alors qu'il devrait faire son retour à la compétition à l'occasion du Masters 1000 de Shanghaï la semaine prochaine, Novak Djokovic s'apprête à conclure une année 2024 assez étrange. Avec aucun titre en dehors des Jeux olympiques, le joueur serbe de 37 ans a clairement ralenti la cadence ces derniers mois. A son âge, il fallait peut-être concentrer ses efforts en direction d'un objectif ultime qui le propulserait encore plus vers les sommets de l'histoire du tennis.

« Ce qu’il a fait est tellement fou »

Depuis le début de sa carrière, Novak Djokovic est animé par un rêve : celui de représenter du mieux possible la Serbie, et remporter la médaille d'or aux JO. Le numéro 4 mondial a enfin rempli sa mission en 2024, pour ce qui ressemblait fortement à sa dernière chance. Un tournoi maîtrisé de manière incroyable, qui a impressionné le monde du tennis. « Ce qu’il a fait est tellement fou. La façon dont il peut encore gagner, la façon dont il le fait, et la façon dont il prend soin de son corps… C’est fou. Le fait qu’il défende ce en quoi il croit est tellement important aussi. Il n’est pas normal… » déclare Eugénie Bouchard, ancienne numéro 5 au classement WTA et finaliste de Wimbledon en 2014, dans le podcast géré par Caroline Garcia.

Djokovic de retour pour le Masters

Seulement 9ème à la Race, alors que l'on a attaqué la dernière partie de la saison, Novak Djokovic a décidé de faire le voyage jusqu'à Shanghaï cette année, alors qu'il avait fait l'impasse en 2023. Le Serbe a encore de grandes chances de se qualifier pour le Masters de fin de saison, même s'il a récemment expliqué qu'il n'en faisait pas un grand objectif. Il a de la marge sur ses poursuivants et Alex de Minaur, qui le précède, est toujours en délicatesse avec son corps, ayant déjà déclaré forfait pour Shanghaï.