Tennis : Nadal prend une grande décision, il vide son sac

Le retour de Rafael Nadal se précise. Absent des courts depuis les Jeux Olympiques de Paris, le Majorquin a été sélectionné pour le Final 8 de la Coupe Davis. Cela sera sûrement la dernière possibilité de voir le Taureau de Manacor représenter son pays, et David Ferrer a d’ailleurs dévoilé les coulisses de ce retour tant attendu.

Les occasions de voir Rafael Nadal jouer au tennis se font de plus en plus rares et il faut donc en profiter. Depuis son élimination face à Novak Djokovic aux Jeux Olympiques de Paris, le Majorquin n’a pas disputé le moindre match officiel. Cela pourrait changer bientôt, puisque le gaucher a été sélectionné par le capitaine de l’Espagne, David Ferrer, pour le Final 8 de la Coupe Davis, qui aura lieu à Málaga, le 19 novembre prochain.

« C’est lui qui a pris l’initiative »

Cela sera donc probablement la dernière danse de Rafael Nadal en Coupe Davis, qui essayera bien évidemment d’aller chercher le titre. Une présence qui sera bénéfique pour le capitaine espagnol David Ferrer, qui a d’ailleurs expliqué comment avait été acté le retour du Majorquin pour cette occasion. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis. « Je lui avais parlé (avant la phase de groupes) et il m’avait dit à quel point il avait hâte d’être là au cas où l’Espagne se qualifierait. Une fois le ticket obtenu, deux jours plus tard, nous avons reparlé et il a réitéré son envie d’être là. C’est lui qui a pris l’initiative et qui a démontré son intention de se préparer, sa motivation pour être avec nous à Malaga. »

Rafael Nadal a déjà remporté cinq Coupe Davis

Rafael Nadal ne disputera pas sa première Coupe Davis loin de là. Le Majorquin a déjà remporté la compétition à cinq reprises, en 2004, 2008, 2009, 2011 et 2019. Il pourrait donc boucler la boucle avec un ultime titre avec l’Espagne, près de 20 ans après le tout premier.