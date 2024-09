Tennis : La grande annonce sur le retour de Nadal !

Pierrick Levallet

Depuis son dernier match lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 en juillet dernier, Rafael Nadal n’a plus joué en compétition officielle. La légende de 38 ans a malgré tout été sélectionnée par David Ferrer pour disputer la finale de la Coupe Davis, qui se déroulera du 19 au 24 novembre). Et le capitaine de l’Espagne se veut plutôt optimiste pour le retour de Rafa à la compétition.

Rafael Nadal n’a plus joué un seul match en compétition officielle depuis son élimination du tournoi double avec Carlos Alcaraz lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 en juillet dernier. L’Espagnol, qui n’a une nouvelle fois pas été épargné par les blessures cette année, prend soin de son corps pour éviter une éventuelle rechute. David Ferrer l’a néanmoins sélectionné pour disputer la finale de la Coupe Davis, qui se tiendra du 19 au 24 novembre à Malaga. Et le capitaine de l’Espagne se veut assez optimiste concernant le retour de Rafael Nadal à la compétition.

Tennis : Le clan Federer vend la mèche pour son grand retour ? https://t.co/PEfzJxmEX0 pic.twitter.com/2L6e1f5Zxl — le10sport (@le10sport) September 23, 2024

«Il s’entraîne déjà sur le court»

« Je suis très excité d’avoir Rafa et je suis très fier de cette équipe et de ce qui a été accompli jusqu’à présent. J’espère que nous pourrons apporter une grande joie à Malaga. Il reste encore deux mois, mais le programme de Rafa est d’être présent en Arabie Saoudite, il s’y prépare. Il s’entraîne déjà sur le court et c’est important » a d’abord expliqué David Ferrer dans des propos rapportés par We Love Tennis.

«Je sais qu’il sera compétitif car c’est quelqu’un d’honnête»

« Il est possible qu’il joue autre chose, mais à partir d’aujourd’hui son programme est de jouer l’exhibition, dans laquelle il devra être bien préparé car le niveau sera très élevé. Si Rafa me dit qu’il veut être à Malaga, je sais qu’il sera compétitif car c’est quelqu’un d’honnête » a ensuite ajouté l’ancien numéro 3 mondial. Reste maintenant à voir si Rafael Nadal s’élancera dans un nouveau tournoi histoire de retrouver un peu de rythme avant la Coupe Davis. L’Espagnol dispose d’un peu moins de deux mois pour se remettre en jambe.