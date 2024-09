Tennis : Alcaraz au sommet, il lâche une grande annonce

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Engagé pour la première fois de sa carrière à la Laver Cup en Allemagne, Carlos Alcaraz a impressionné. Le génie de 21 ans s’est imposé face à l’Américain Ben Shelton ce samedi (6-4, 6-4). Alcaraz a complètement bluffé Shelton, qui a été marqué par un détail chez le Murcien.

Carlos Alcaraz aura connu une saison 2024 fantastique. Vainqueur de Roland-Garros et de Wimbledon, mais aussi finaliste des JO de Paris 2024, le prodige de 21 ans est assurément l’un des meilleurs joueurs du monde. S’il a connu une déception avec une élimination précoce à l’US Open, l’Espagnol est désormais engagé à la Laver Cup qui se déroule actuellement à Berlin. Pour son premier match dans cette compétition en double avec Alexander Zverev, ce dernier a été impressionné de pouvoir jouer devant Roger Federer.

Alcaraz prend du plaisir à la Laver Cup

« Cela a été fantastique de jouer devant lui. C’est la première fois qu’il me voit dans un match en direct. Je suis très heureux qu’il soit là pour nous regarder. J’espère le voir demain en simple, et qu’il a apprécié ce double. C’était génial de le voir à l’échauffement. Il m’a dit qu’il était très heureux de pouvoir me voir en live, qu’il attendait ce moment depuis longtemps », a ainsi déclaré Alcaraz, qui s’est imposé ce samedi face à Ben Shelton (6-4, 6-4).

« Il a su profiter de mon bon rythme et une fois qu’il s’est mis dans le bain, il s’est senti à l’aise »

Dans des propos relayés par WeLoveTennis, Ben Shelton a d’ailleurs rendu un bel hommage à Alcaraz : « Les meilleurs du monde ont une vertu très caractéristique, qui est d’élever leur niveau au fur et à mesure que l’on joue. Il a su profiter de mon bon rythme et une fois qu’il s’est mis dans le bain, il s’est senti à l’aise. Ce qui est étonnant avec Carlos, c’est qu’il est un excellent joueur offensif, mais qu’il sait aussi très bien défendre et qu’il a une mobilité impressionnante au niveau des jambes. Monter au filet n’est pas non plus une bonne idée car il a une très bonne vision du jeu pour faire des passing ».