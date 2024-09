Tennis : Bientôt la fin d’une terrible malédiction pour les Français ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'une génération dorée du tennis français est en train de disparaître petit à petit, de nouvelles pousses tentent de se frayer un chemin parmi les meilleurs joueurs du monde. A l'heure actuelle, un seul Français évolue dans le top 20 : Ugo Humbert. A 26 ans, il a réalisé une très belle saison qui lui a permis d'intégrer le top 15. Mais pas encore de quoi devenir le successeur de Yannick Noah, dernier joueur français à avoir gagné un tournoi du Grand Chelem.

Depuis le début de l'ère Open en 1968, Yannick Noah a été le seul Français à réussir à soulever un trophée du Grand Chelem. C'était en 1983 à Roland-Garros et depuis, quelques-uns ont tenté leur chance sans y parvenir. Pourtant, avec une nouvelle génération menée par Arthur Fils notamment, les espoirs sont permis. Ces dernières années, la génération des Mousquetaires a réussi à atteindre plusieurs fois les demi-finales en Grand Chelem et Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Richard Gasquet et Gilles Simon ont tous campé dans le top 10. Malheureusement, sans titre Majeur.

« On est impatients »

Seul joueur français sur le circuit ATP à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem, Yannick Noah attend son successeur. La pression est donc forte à chaque fois qu'un joueur sort un peu du lot, comme Arthur Fils récemment. Mais le 25ème mondial a encore du temps pour marcher vers les sommets, lui qui n'a que 20 ans. « On est impatients. Tu sens tout ce scepticisme et c'est dur. Des gamins arrivent, ils sont 20e, ça va quoi. Top 20, ça joue quand même, non ? Y être avec l'objectif d'aller plus loin c'est un beau projet. Si je pense à Arthur (Fils) et à Ugo (Humbert), et aux autres qui arrivent, je dis "laissons-leur un peu de temps". Quand je les croise, je les encourage. Je ne suis pas en train de leur dire : les gars, c'est quand que vous allez gagner un Grand Chelem ? Si je suis confiant ? Oui ils vont progresser, c'est sûr » a déclaré le vainqueur de Roland-Garros en 1983 pour L'Equipe.

Un successeur qui tarde à venir

Cela fait désormais 41 ans qu'aucun Français n'a réussi à s'imposer en Grand Chelem. Pourtant, après la victoire de Yannick Noah, certains sont passés proches de l'exploit. Henri Leconte avait d'abord tenté d'imiter son acolyte face au même adversaire (Wilander) cinq ans plus tard à Roland-Garros. Cédric Pioline avait ensuite atteint la finale de l'US Open en 1993 et à Wimbledon en 1997, battu à chaque fois en trois sets par Pete Sampras. A l'Open d'Australie, Arnaud Clément avait défait son compatriote Sébastien Grosjean en demi-finale avant de subir la loi d'André Agassi en 2001. En 2008, Jo-Wilfried Tsonga devenait le dernier Français à disputer une finale en Grand Chelem à ce jour et c'est peut-être lui qui avait le plus de chances. Face au jeune Novak Djokovic, qui débutait là sa légende, il a eu quelques occasions de se rapprocher sérieusement du trophée.