Tennis : Federer fait vivre un rêve à Alcaraz en direct

Présent à la Laver Cup pour la première fois de sa carrière ce week-end à Berlin, Carlos Alcaraz a disputé et perdu le double avec Alexander Zverev à la fin de la première journée vendredi soir. La paire composée des deux finalistes de Roland-Garros pour la Team Europe s'est inclinée face à la Team World menée par Taylor Fritz et Ben Shelton dans ce match. Mais pour l'Espagnol, c'était l'occasion de jouer pour la première fois devant Roger Federer, une magnifique occasion à ses yeux.

Cette année, Roger Federer a réussi à attirer Carlos Alcaraz dans sa compétition, la Laver Cup. Ce petit tournoi officiel pour l'ATP et considéré comme une exhibition pour beaucoup, met en scène les affrontements entre les joueurs européens et le reste du monde. Le Suisse était donc présent pour assister au double de Carlos Alcaraz, lui qui n'avait pas caché son plaisir face à cette éventualité.

« Cela a été fantastique de jouer devant lui »

Même s'il n'a pas pu apporter le point de la victoire à la Team Europe, Carlos Alcaraz était ravi d'être sur le court pour cette compétition à l'ambiance si particulière. « Cela a été fantastique de jouer devant lui. C’est la première fois qu’il me voit dans un match en direct. Je suis très heureux qu’il soit là pour nous regarder. J’espère le voir demain en simple, et qu’il a apprécié ce double. C’était génial de le voir à l’échauffement. Il m’a dit qu’il était très heureux de pouvoir me voir en live, qu’il attendait ce moment depuis longtemps » a-t-il déclaré d'après des propos relayés par We Love Tennis.

Un showman qui se fait plaisir

Déçu après sa tournée américaine ratée, Carlos Alcaraz a déjà retrouvé des couleurs en disputant la Coupe Davis avec l'Espagne la semaine dernière. La Laver Cup semble lui faire du bien, lui qui a le profil parfait pour cet événement au vu de son côté showman sur le court. Ce samedi, il sera de retour pour affronter en simple Ben Shelton, une affiche qui promet du beau spectacle.